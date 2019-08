Tudi zvezdnicam se zgodi: pri 43 nenačrtovano spet noseča #video

Milla Jovovich s soprogom Paulom W.S. Andersonom pričakuje tretjega otroka. Hčerkama Ever in Dashiel se bo pridružila še ena deklica, je razkrila in priznala, da nosečnost tokrat ni bila načrtovana.

43-letna igralka Milla Jovovich je na Instagramu oboževalce presenetila s fotografijo, na kateri kaže lepo zaobljen nosečniški trebušček, ter z iskrenim priznanjem, da je bila tretja nosečnost zanjo in soproga presenečenje in sprva velik šok.

"Spet sem napumpana," je šaljivo začela zapis, nato pa v bolj resnem tonu nadaljevala: "Ko sem pred 13 tedni izvedela, da sem noseča, so me preplavila vsa mogoča čustva, od popolnega veselja do hude groze. Zaradi svoje starosti in zaradi tega, ker se je zadnja nosečnost končala s splavom, se na otročka nisem hotela prehitro navezati. Tako da je bilo zadnjih nekaj mesecev zame in mojo družino precej napetih, saj smo čakali na izvide vseh možnih preiskav. Hvala Bogu, da smo izvedeli, da je vse v redu. Poleg tega smo izvedeli tudi, da se nam bo pridružila še ena deklica."

Milla in soprog Paul imata že dve hčerki, 11-letno Ever in 4-letno Dashiel. Foto: Getty Images

V zapisu je svoje sledilce še prosila, naj njej in njeni še nerojeni hčerkici pošiljajo dobre misli, da bo še naprej nosečnost potekala brez zapletov. Ter jim obljubila, da jih bo odslej pridno obveščala o poteku nosečnosti in rastočem trebuščku.

Njena objava je v manj kot pol dneva požela kar pol milijona všečkov, sledilci pa so v komentarjih z igralko delili srečo in navdušenje nad prelepo novico.