Noseča igralka razkrila: Trenutki, ko se trudiš zanositi, so lahko zelo boleči

V prvem intervjuju za tem, ko je prek družbenega omrežja Instagram svetu naznanila svojo drugo nosečnost, je igralka Anne Hathaway spregovorila o trnovi poti do zanositve ter pojasnila, zakaj je na to namignila že v zapisu na Instagramu.

Dandanes se mnogi pari soočajo z neplodnostjo ali imajo nemalo težav z zanositvijo. Veliko je takšnih, ki jim ne uspe zanositi po naravni poti in potrebujejo nekaj medicinske pomoči. In nekaj težav tako pri spočetju prvega kot drugega otroka je imela tudi zvezdnica Anne Hathaway, kar je priznala že v objavi na svojem Instagramu, ko je naznanila drugo nosečnost.

"Vsi, ki se borite z neplodnostjo in preživljate pekel spočetja otroka, prosim, vedite, da tudi pri meni zanositev ni potekala gladko. Prav vam pošiljam še posebej veliko ljubezni," je pred nekaj dnevi ob prikupni fotografiji, na kateri kaže že precej zaobljen nosečniški trebušček, zapisala igralka.

Teme neplodnosti in težav z zanositvijo se je dotaknila tudi v prvem intervjuju po veseli naznanitvi, ki ga je imela v sklopu promoviranja svoje nove serije Modern Love. "Res sem zelo srečna. To je nekaj, na kar sem čakala kar dolgo časa, in zdaj sem res srečna, da se je končno zgodilo," je priznala. A hkrati opozorila, da premalokrat govorimo o trenutkih prej, preden zagledamo tako zelo želen pozitiven test nosečnosti.

Prav ti so namreč lahko precej boleči, če ne gre vse po načrtu, je poudarila: "Mislim, da je premalo govora o tistih trenutkih prej, ki pa niso vedno srečni. Pravzaprav so lahko zelo boleči. In prav v tej bolečini se ženske, ki imamo težave s spočetjem, velikokrat počutimo same."

Anne je v prvem intervjuju po naznanitvi, da je drugič noseča, spregovorila o trnovi poti do zanositve. Foto: Getty Images

Tako je želela z objavo na Instagramu, v kateri je ob tem, da je noseča s svojim drugim otrokom, razkrila tudi dejstvo, da se je spopadala z neplodnostjo, ženskam dati vedeti, da niso same. "Zavedala sem se, da so nekje tam zunaj tudi ženske, ki se bodo ob moji novici počutile slabo – ne, ker bi bile zlonamerne oziroma ker bi same tako hotele. A predobro vem, kako je, ko si kaj tako zelo želiš, pa se prav to dogaja vsem okrog tebe, samo tebi ne. Tako da sem hotela, da tudi te ženske vedo, da so vključene v mojo zgodbo in da moja zgodba prav tako ni imela le srečnih trenutkov," je še povedala.

36-letna zvezdnica ima sicer z možem Adamom Shulmanom, s katerim sta se začela videvati leta 2008 ter se leta 2012 sprehodila do oltarja, tri leta starega sina Jonathana.