Igralka Ana Dolinar rodila sina Luna, in to kar doma!

Družina slovenske igralke se je v soboto ponoči povečala še za enega družinskega člana. Sestricama Ronji in Nani Ami, ki sta jo z možem Sebastijanom Horvatom pred štirimi leti posvojila v Gani, se je zdaj pridružil še fantek Lun.

Njegovo fotografijo je Ana delila tudi na svojem profilu na Instagramu ter v ganljivem zapisu ob njej razkrila, da je bil porod, ki je potekal v intimnosti njenega doma, ne v porodnišnici, nepopisno lepa izkušnja. Dogodek, zaradi katerega se je kot ženska na novo rodila tudi sama.

"Bil je prelep in presrečen porod doma. Rodil se je ob prisotnosti svojih dveh sester, očeta ter naše neverjetne babice in doule. Nikoli ne bom pozabila podpore in ljubezni, ki sem je bila deležna med porodom. Ni besed, s katerimi bi lahko opisala, kar ste mi to noč dali, ko sem vstopila v tako zelo sveto in ranljivo področje. Rodila sem pod svojimi pogoji, ob svojem času, v svojem domu, obkrožena z ljudmi, ki so zaupali mojemu procesu. Rezultat tega je bila izkušnja, ki me je spremenila. Te noči se je rodil moj sin, a tudi jaz kot nova ženska. Moj dragi mali Lun, končno si me našel in zdaj sem za vedno spremenjena. Tako nepopisno smo zaljubljeni vate in srečni. Življenje je neverjetno dobro," je zapisala igralka.

Ani in vsej njeni družinici iskreno čestita tudi naše uredništvo.

