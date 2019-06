Internetna zvezdnica s fotografijami po porodu razburila sledilce #video

Kayla Itsines, osebna trenerka in internetna zvezdnica, je s fotografijami svojega telesa, ki je le nekaj tednov po porodu spet videti vitko in izklesano, razdvojila sledilce na družbenem omrežju Instagram. Medtem ko so ji nekateri očitali, da je za večino novopečenih mamic takšna postava nerealna in da jih s tovrstnimi objavami spravlja v stres, so ji drugi stopili v bran.

Kayla Itsines se lahko na Instagramu pohvali s skoraj 12 milijoni sledilcev, ki budno spremljajo njej aktivni način življenja. Temnolaska je namreč osebna trenerka, ki si je omislila tudi svoj avtorski režim vadbe in ga prav prek družbenih omrežij deli z ženskami po vsem svetu.

V preteklosti si je pridobila kar precej privržencev, zdaj pa so ti razklani na dva pola. Razlog: Kayline fotografije po porodu, ki jih je objavila na Instagramu in na katerih je le nekaj tednov za tem, ko se je razveselila prvega otroka, hčerkice Arne Leie, videti čvrste trebušne mišice.

Ob fotografijah tudi pojasnjuje, da se je vadbe po porodu lotila postopoma ob dovoljenju fizioterapevta in ginekologa ter da ji vadba daje prepotrebno energijo. A vsa pozitivna sporočila njenih objav so mnogi sledilci spregledali.



"Takšne fotografije so točno tisto, kar ženske pripravi do tega, da sovražijo svoje telo. Večina žensk ne bo nikoli imela telesa, kot ga imaš ti zahvaljujoč genetiki, ne glede na to, kako pridno bodo trenirale in pazile na prehrano. Imeti popolne trebušne mišice le nekaj tednov po porodu je res velika redkost," se je glasil eden od neodobravajočih komentarjev.

Spet druga sledilka pa je zapisala, da bi si želela, da bi oseba s skoraj 12 milijoni sledilcev pokazala realnejšo sliko poporodnega obdobja in okrevanja telesa od nosečnosti in poroda: "Veliko razočaranje je, da družbena omrežja le še dodajajo pritisk na vse novopečene mamice, ki bi si želele biti kot ti le nekaj tednov po porodu."



Nekatere ženske, ki so pred kratkim rodile, pa so jo spraševale, kako sploh najde čas za trening, ko pa same komajda kaj v miru pojedo in odspijo, saj jim skrb za novorojenčka vzame ves čas. "Verjetno imaš nekoga, ki ti pomaga pri skrbi za dojenčico … Sama pri svojem dvoinpolmesečnem dojenčku nimam časa niti za hrano ali za stranišče," je zapisala ena od mamic in mnoge so se v odgovoru na njen komentar strinjale z njo.



A veliko sledilk ji je stopilo v bran, češ da so vsi negativni komentarji sovražni in da napadajo njeno telo, ki je pač videti vrhunsko kljub nosečnosti in porodu. "Ali lahko ženske držimo skupaj in se ne kritiziramo na račun naših kilogramov," je zapisala ena, spet druga pa dodala: "Tako je pač videti takoj po porodu. To je njeno realno stanje. Ogabno je, kako jo nekatere kritizirate, da bi se same počutile manj slabo v svoji koži. Bi rade videle še kakšno drugo v poporodnem obdobju? Potem začnite na Instagramu slediti kateri drugi."

