Noseča zvezdnica pokazala strije in navdušila oboževalce #video

V svetu zvezdnikov je na družbenih omrežjih večinoma vse videti lepo in popolno, a tu in tam se vendarle najde kdo, ki pokaže realno sliko. Tokrat je z golo fotografijo, na kateri je na ogled postavila svoje strije, navdušila noseča manekenka za močnejše Ashley Graham. In z objavo navdušila sledilce.

Potem ko je v preteklem tednu ob deveti obletnici poroke manekenka za močnejše Ashley Graham naznanila, da z možem, režiserjem Justinom Ervinom, pričakujeta prvega otroka, je zdaj zvezdnica navdušila z novo objavo. Na družbenem omrežju Instagram je objavila golo fotografijo, na kateri je na ogled postavila svoje strije. "Ista, a nekoliko drugačna," je zapisala zraven.

Njeni sledilci so neretuširano fotografijo v le nekaj urah pozdravili z več kot milijon všečki, v komentarjih pa so jo pohvalili, ker ostalim ženskam, predvsem pa mladim dekletom, ki v njej vidijo vzor, kaže realno sliko in pošilja nadvse pozitivno sporočilo: namreč da je treba biti ponosen na svoje telo z vsemi 'napakami' vred. "Preprosto prečudovita si in tako pogumna. Navdihuješ me vsak dan. Hvala ti, iz dna srca," se je je glasil eden od premnogih komentarjev, drugi pa: "Zares navdihujoče in krasno sporočilo za vse – tako moške kot ženske. Predvsem za nosečnice in novopečene mamice!!"

To sicer ni bilo prvič, da je manekenka za močnejše pokazala, da se tudi sama spopada z lepotnimi 'nepopolnostmi' in da se kljub temu odlično počuti v svojo koži. Pred časom je prav tako na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je pokazala celulit. Zraven pa zapisala: "Telovadim. Trudim se kar se da zdravo jesti. Odlično se počutim v svoji koži. In ne sramujem se tistih nekaj luknjic in bunkic v koži ter celulita."