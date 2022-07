Olena Zelenska na naslovnici Vogua: Nobenega dvoma ni, da bomo zmagali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je najhujše obdobje v mojem življenju in v življenju vsakega Ukrajinca," je v pogovoru za ameriški Vogue dejala Olena Zelenska, žena ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki jo je slovita modna biblija postavila na posebno, digitalno naslovnico.

Zelenska je ob možu tudi sama postala nekakšna vodja naroda. Na neuradnih obiskih pri svetovnih voditeljih prosi za pomoč Ukrajini, doma pa vliva moč sonarodnjakom, v njenem portretu piše Vogue. In kot je dejala sama, sonarodnjaki navdihujejo njo. "Veselimo se zmage," je izjavila, "nobenega dvoma ni, da bomo zmagali. In to nas ohranja pri močeh."

Zelensko je v objektiv ujela slovita Annie Leibovitz, paradna in pravzaprav že legendarna fotografinja Vogua. Portret prve dame Ukrajine, ki ga je postavila na naslovnico, je pravzaprav neobičajen za Vogue. Ni glamurja, ni visoke mode, ni manekenskega poziranja, ampak Zelenska sproščeno sedi na stopnicah predsedniške palače, kjer je za njo mogoče videti vreče peska, s katerimi je zgradba zaščitena.

Prav tako Zelenska ni natančno naličena in pozornosti ne pritegujejo njena oblačila, a vendarle ni dvoma, da ima žena ukrajinskega predsednika močno prezenco, zato tudi na fotografijah, kjer pozira z možem, pozornost pritegne ona.

Ob izbruhu vojne sta bila z možem nekaj časa povsem ločena, prav tako je bila ločena od staršev in ostala sta ji le otroka. "Ne vem, kako bi preživela te mesece, če bi bila ločena tudi od njiju," je povedala Zelenska. Njen mož se medtem z otrokoma zaradi varnostnih razlogov ni srečal že vse od začetka vojne. "Njemu je veliko težje, trpi zaradi tega," je dejala, "enako je z otrokoma, ker ne moreta videti očeta."

