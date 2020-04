V Sloveniji koronavirus zahteval 43 smrtnih žrtev

Po zadnjih podatkih imamo v Sloveniji 1.124 potrjenih okužb, včeraj so umrli še trije bolniki, do zdaj skupaj 43. V sredo je bilo opravljenih 1.144 testov na novi koronavirus, ugotovili pa so 33 novih okužb. Do zdaj so izvedli 31.813 testov, hospitaliziranih je bilo 108 ljudi, od tega 34 na intenzivni negi. Iz bolnišnične oskrbe so skupaj do zdaj odpustili 128 ljudi. Število okuženih še vedno narašča, a je stanje za zdaj spodbudno, je na današnji novinarski konferenci poudaril uradni vladni govorec Jelko Kacin.