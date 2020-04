Uradni vladni govorec Jelko Kacin je v današnji izjavi izpostavil, da se v Sloveniji dobro držimo ukrepov. Izpostavil je, da so pristojni z dosedanjem delom in ravnanjem rešili mnogo več življenj kot smo jih izgubili. Kljub temu, da se je število smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa v Sloveniji povzpel na 43, podatki ostajajo spodbudni.

Kot je uvodoma dejal uradni vladni govorec Jelko Kacin, se v Sloveniji ukrepov držimo in zato delujejo. "Slovenija ni sama v boju proti epidemiji koronavirusa. Virus je prisoten okoli nas in dokler se ta širi, verjetnost okužbe ostaja," je povedal Kacin.

Kot je še dejal, je včeraj potekal posvet delovne skupine za nevladne organizacije. "V tem času opravljajo izjemno delo in so pomemben gradnik našega dosedanjega uspeha pri soočanju z epidemijo," je povedal Kacin.

Generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič je dejal, da so humanitarci zadovoljni z vsemi ukrepi, ki jih je sprejela slovenska vlada v okviru protikorona paketa, saj lajšajo stiske socialno ogroženih. Izpostavil je tudi, da v tem času nihče ne sme biti sam. "V tem času mora vsak imeti možnost pogovora. Na Karitas smo prejeli 1.300 klicev obupanih," je povedal Tomažič in dejal, da so jim svetovalci ponudili podporo in pogovor.

Kot je povedal še Tomažič, humanitarne organizacije v tem času zagotavljajo, da nihče ne ostane brez najpomembnejših dobrin - hrane, vode in strehe nad glavo. Po njegovi oceni je Karitas 15 tisoč gospodinjstev oskrbel z najnujnejšim, razdelili so 270 ton hrane ter pomagali s plačevanjem položnic v skupni vrednosti 53 tisoč evrov.