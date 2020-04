Po veliki noči se odpirajo vulkanizerji, avtopralnice... #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po velikonočnih praznikih se bodo odprle nekatere prodajalne, je dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Počivalšek, ki je tudi podpredsednik vlade, je dejal, da bodo po velikonočnih praznikih postopoma začeli sproščati nekatere prodajalne. "Gre za vulkanizerje, avtopralnice, mehanične delavnice in servise za popravilo tehničnega blaga," je pojasnil. "Sem uvrščamo tudi tiste, ki v pretežni meri prodajajo gradbeni material. Kasneje pa načrtujemo tudi postopno odpiranje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, na primer belo tehniko in pohištvo," je dodal.

Med predvidenimi odločitvami pa ta trenutek še ni ukinitve omejitve gibanja med občinami, je dodal vladni govorec Jelko Kacin.

Počivalšek je govoril tudi o nabavah zaščitnih sredstev. Ne bom dovolil, da bi se na škodo slovenskih davkoplačevalcev zlorabljala javna sredstva in okoristili vojni dobičkarji, je dejal. Kot je povedal, je Slovenija v okviru skupnega javnega naročila EU naročila 300 ventilatorjev in nekaj milijonov mask, informacij o dobavi pa še ni.

Na večerni novinarski konferenci je poleg Počivalška in Kacina govoril še župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

"Župani smo v prvi bojni liniji"

Rešitve in ukrepi, ki jih je sprejela vlada, delujejo, je dejal Kacin. "Župani smo v prvi bojni liniji," je dejal Rakovec, ki je na novinarski konferenci predstavljal lokalne skupnosti. Predstavniki lokalnih skupnosti so se danes sestali na sestanku vladne delovne skupine za lokalno samoupravo in podali več predlogov glede ukrepov ob epidemiji novega koronavirusa.

Kot je povedal Rakovec, jih skrbi, da bi občine v epidemiji padle v likvidnostne težave. Dejal je, da delo po občinah poteka normalno, da bodo upravne enote od sobote izdajale gradbena dovoljenja.

