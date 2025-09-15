Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
20.46

Osveženo pred

39 minut

bolezen bakterija virus Nemčija

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 20.46

39 minut

Strokovnjaki so zaskrbljeni: po Evropi se širi nevarna kvasovka

Sa. B.

Candidozyma auris | Med petimi državami, kjer so v zadnjih letih zabeležili največ okužb, je Nemčija. | Foto Guliverimage

Med petimi državami, kjer so v zadnjih letih zabeležili največ okužb, je Nemčija.

Foto: Guliverimage

Najnovejše poročilo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) kaže, da se po Evropi širi nevarna kvasovka Candidozyma auris, prej znana kot Candida auris, ki pri ljudeh povzroča kandidozo. Strokovnjaki pravijo, da so številke skrb vzbujajoče, saj se je število okužb v zadnjih desetih letih močno povečalo, največ primerov pa beležijo zlasti države Južne Evrope in Nemčija, navaja nemški portal Focus.

Candidozyma auris je še posebej nevarna za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, predvsem tiste v bolnišnicah ali domovih za ostarele. Povzroči lahko boleče okužbe ušes in sečil, v najhujših primerih pa tudi smrtno nevarno zastrupitev krvi. Strokovnjaki opozarjajo, da širjenja ni več mogoče preprečiti, temveč le upočasniti, po njihovem mnenju pa je gliva nevarna zaradi treh značilnosti:

  • Za razliko od drugih gliv se prenaša z osebe na osebo, kar postaja vse večja težava zlasti v bolnišnicah. To se lahko zgodi neposredno z enega pacienta na drugega ali posredno prek zdravstvenega osebja.
  • Zadržuje se na površinah in tvori biofilme, ki jih je težko odstraniti.
  • Odporna je proti večini zdravilom, ki se običajno uporabljajo za zdravljenje glivičnih okužb, zato je okužbo težko pozdraviti.

O največ primerih poročajo iz držav Južne Evrope, stanje pa je "skrb vzbujajoče tudi za države, kot sta Avstrija in Nemčija", pravi profesor Oliver Kurzai z Univerze v Würzburgu. Nemčija je namreč med državami z največjim številom okužb. Med letoma 2013 in 2023 so tam zabeležili skupno 120 okužb, od tega 77 samo v letu 2023, kar je približno šestkrat več kot v prejšnjih letih, še poroča omenjeni portal.

