STA

Petek,
12. 9. 2025,
7.44

NBA rak bolezen

Težka preizkušnja za nekdanjega profesionalca v ligi NBA

STA

Jason Collins | Nekdanjega košarkarja Jasona Collinsa čaka zdravljenje zaradi možganskega tumorja. | Foto Guliverimage

Nekdanjega košarkarja Jasona Collinsa čaka zdravljenje zaradi možganskega tumorja.

Foto: Guliverimage

Nekdanji ameriški košarkar severnoameriške lige Jason Collins se bo zdravil zaradi možganskega tumorja, je sporočila liga NBA, katere ambasador je. Šestinštiridesetletnik je leta 2013 postal prvi profesionalec v štirih glavnih ameriških ligah (NFL, NBA, MLB, NHL), ki je javno razglasil svojo homoseksualnost.

Enajst let po koncu kariere je Jason Collins hudo zbolel.

"Jason in njegova družina cenijo vašo podporo in molitve ter vas spoštljivo prosijo, da spoštujete njegovo zasebnost. Zdaj se mora osredotočiti na zdravje in dobro počutje," je še zapisano v izjavi lige NBA.

Collins, 213 cm visok center, je v severnoameriški košarkarski ligi NBA odigral 13 sezon za New Jersey Nets, Memphis, Minnesoto, Atlanto, Boston, Washington in Brooklyn. Upokojil se je leta 2014.

Na 735 tekmah je v povprečju dosegal 3,6 točke in 3,7 skoka na tekmo.

