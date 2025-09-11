Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
8.00

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
NBA Malik Beasley

Četrtek, 11. 9. 2025, 8.00

1 ura, 3 minute

Liga NBA preiskuje Malika Beasleyja zaradi športnih stav

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Malik Beasley | Malik Beasley | Foto Guliverimage

Malik Beasley

Foto: Guliverimage

Američan Malik Beasley, ki je nazadnje v severnoameriški košarkarski ligi igral za Detroit Pistons, se je znašel pod drobnogledom vodstva lige NBA. Komisar lige NBA Adam Silver je potrdil, da Beasleyja, ki je trenutno brez kluba, preiskujejo zaradi njegove domnevno sporne udeležbe v športnih stavah, poroča ameriška mreža ESPN.

Osemindvajsetletni košarkar, ki je igral za Denver, Minnesoto, Utah, LA Lakers in Milwaukee Bucks, se je znašel v zvezni preiskavi domnevno ilegalnih športnih stav.

"Povedal bom le, da naša preiskava še poteka," je dejal Silver. "Kolikor razumem, še vedno poteka tudi zvezna preiskava Malika Beasleyja. Obravnavali bomo vse izsledke, ki jih bomo prejeli v njegovem primeru."

Beasleyjev odvetnik Steve Haney je za ESPN povedal, da njegov klient "popolnoma sodeluje" s preiskavo lige NBA.

ESPN je 29. junija poročal, da je Beasley pod zvezno preiskavo ameriškega državnega tožilstva za vzhodno okrožje New Yorka. Dva meseca pozneje se je razvedelo, da Beasley ni v vlogi osumljenca oziroma ni bil obtožen v zvezni preiskavi, ki je privedla do štirih priznanj krivde v zvezi s shemo iger na srečo, v katero je bil vpleten nekdanji igralec lige NBA Jontay Porter.

Novica o zvezni preiskavi je prišla v javnost tik preden naj bi Beasley z Detroit Pistons sklenil triletno pogodbo, vredno 42 milijonov dolarjev, piše ESPN. Pri Detroitu so nato umaknili ponudbo, vendar so druge ekipe izrazile zanimanje za Beasleyjaa. V nedavni objavi na Instagramu je Beasley zapisal, da se bo kmalu odločil, kje bo nadaljeval kariero.

Vsaj ena ameriška stavnica je zaznala nenavadno zanimanje za stave na Beasleyjevo statistiko, kar se je začelo konec januarja lani, je povedal vir iz igralniške industrije.

Nenavadni vzorci so se pojavili med tekmo Bucks - Portland Trail Blazers 31. januarja 2024. Kvote na to, da bo Beasley dosegel manj kot 2,5 skoka, so se pred tekmo znatno spremenile. Beasley je tekmo končal s šestimi skoki.

Beasley je v prejšnji sezoni za Detroit v povprečju dosegal 16,3 točke, 2,6 skoka in 1,7 podaje na 82 tekmah.

Preberite še:

naiz_thumb
Sportal Velika tragedija za košarkarskega zvezdnika
Carmelo Anthony
Sportal Carmelo Anthony in Dwight Howard dvakrat v hišo slavnih
Kawhi Leonard
Sportal Afera skriti milijoni pretresa NBA: zvezdnik vpleten v milijonski škandal
NBA Malik Beasley
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.