Carmelo Anthony in Dwight Howard dvakrat v hišo slavnih

Nekdanja košarkarska zvezdnika lige NBA Carmelo Anthony in Dwight Howard sta bila med devetimi posamezniki, ki so jih na sobotni slovesnosti v Springfieldu v Massachusettsu sprejeli v košarkarsko hišo slavnih. Oba so v hišo umestili kot posameznika in tudi kot člana ameriških olimpijskih prvakov leta 2008 v Pekingu.

"Čudovit občutek je reči, da si dvakrat v dvorani slavnih. To je nekaj neverjetnega," je dejal Anthony. "Ta ekipa iz leta 2008 je resnično postavila ton za to, kako se je treba obnašati kot profesionalni športnik."

Gre za reprezentanco, ki je imela težko nalogo v Pekingu, potem ko je reprezentanca ZDA leta 2004 v Atenah osvojila le bron.

Med drugimi sprejetimi so bile nekdanje zvezdnice lige WNBA Maya Moore, Sylvia Fowles in Sue Bird, upokojeni sodnik lige NBA Danny Crawford, trener Chicago Bulls Billy Donovan ter manager Miami Heat Micky Arison.

Na prireditvi je bil tudi superzvezdnik LeBron James, soigralec Luke Dončića v Los Angelesu, ki je bil del olimpijske reprezentance leta 2008 in je z ekipo Heat, ki je bila takrat v lasti Arisona, osvojil naslova prvaka lige NBA 2012 in 2013.

Preberite še: