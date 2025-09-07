Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
7. 9. 2025,
10.41

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
NBA Dwight Howard Carmelo Anthony

Nedelja, 7. 9. 2025, 10.41

1 ura, 34 minut

Hiša slavnih

Carmelo Anthony in Dwight Howard dvakrat v hišo slavnih

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Carmelo Anthony | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nekdanja košarkarska zvezdnika lige NBA Carmelo Anthony in Dwight Howard sta bila med devetimi posamezniki, ki so jih na sobotni slovesnosti v Springfieldu v Massachusettsu sprejeli v košarkarsko hišo slavnih. Oba so v hišo umestili kot posameznika in tudi kot člana ameriških olimpijskih prvakov leta 2008 v Pekingu.

"Čudovit občutek je reči, da si dvakrat v dvorani slavnih. To je nekaj neverjetnega," je dejal Anthony. "Ta ekipa iz leta 2008 je resnično postavila ton za to, kako se je treba obnašati kot profesionalni športnik."

Gre za reprezentanco, ki je imela težko nalogo v Pekingu, potem ko je reprezentanca ZDA leta 2004 v Atenah osvojila le bron.

Med drugimi sprejetimi so bile nekdanje zvezdnice lige WNBA Maya Moore, Sylvia Fowles in Sue Bird, upokojeni sodnik lige NBA Danny Crawford, trener Chicago Bulls Billy Donovan ter manager Miami Heat Micky Arison.

Na prireditvi je bil tudi superzvezdnik LeBron James, soigralec Luke Dončića v Los Angelesu, ki je bil del olimpijske reprezentance leta 2008 in je z ekipo Heat, ki je bila takrat v lasti Arisona, osvojil naslova prvaka lige NBA 2012 in 2013.

Preberite še:

Saša Vujačić Luka Dončić
Sportal Dončić je bil prevelik za Dallas: rojak Vujačić izstrelil, zakaj Luka sodi le k Lakersom
Kawhi Leonard
Sportal Afera skriti milijoni pretresa NBA: zvezdnik vpleten v milijonski škandal
NBA Dwight Howard Carmelo Anthony
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.