Afera skriti milijoni pretresa NBA: zvezdnik vpleten v milijonski škandal

Košarkar Los Angeles Clippers Kawhi Leonard se je znašel v aferi. Razkritje kaže, da je bil njegov posel z Aspiration vreden kar 48 milijonov dolarjev, a posnel ni niti ene reklame. NBA že preiskuje primer, celotna zgodba pa meče senco tudi na lastnika Clippersov Steva Ballmerja.

Kawhi Leonard, zvezdnik ekipe Los Angeles Clippers, je v središču pozornosti zaradi kontroverznega posla z zdaj že propadlim podjetjem Aspiration. Po poročilu Boston Sports Journal naj bi bil skupni znesek dogovora kar 48 milijonov dolarjev, kar je 20 milijonov več, kot so sprva poročali.

Dodaten del izplačila naj bi Leonard prejel v obliki delnic iz osebnega portfelja soustanovitelja podjetja Josepha Sanberga. Novico je potrdil tudi novinar Pablo Torre.

Brez vednosti vodstva podjetja

Kot razkriva poročilo, vodstvo Aspirationa ni bilo obveščeno o poslih z Leonardom, prav tako dogovor ni bil nikoli predstavljen upravnemu odboru podjetja. Nekdanji izvršni direktor podjetja Andrei Cherny je kljub nasprotovanju svojih sodelavcev posel vseeno potrdil. "Če bi sledili običajnim postopkom, bi dogovor zavrnili," piše v poročilu.

Kawhi Leonard Foto: Guliverimage

Kawhi ni naredil niti ene reklame

V nasprotju z drugimi znanimi obrazi, kot sta Robert Downey Jr. in Drake, Leonard ni opravil nobenega promocijskega dela za Aspiration. Brez objav, brez nastopov, brez sodelovanja v oglaševanju. NBA je že sprožila preiskavo, saj imajo v ligi jasno določeno, koliko lahko znaša plača košarkarja.

Sanberg priznava krivdo, podjetje bankrotiralo

Joseph Sanberg je nedavno priznal krivdo v 248-milijonski goljufiji zoper vlagatelje, podjetje Aspiration pa je nekaj mesecev pred tem razglasilo stečaj. "Tako imenovani aktivist proti revščini se je izkazal za sebičnega prevaranta," je za javnost dejal vršilec dolžnosti zveznega tožilca Bill Essayli.

Foto: Reuters

Vprašanja tudi za lastnika Clippersov

Vse več vprašanj pa se postavlja tudi glede vloge lastnika Clippersov, Steva Ballmerja, ki je v Aspiration vložil 50 milijonov dolarjev. Zato se namiguje, da obstaja sum, da je izrabil način, kako dodatno financirati Leonarda zunaj sistema NBA. Povrhu vsega bodo prav Clippers gostili naslednjo tekmo All-Star v ligi NBA.