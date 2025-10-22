Sreda, 22. 10. 2025, 14.04
ACH Volley začenja boj za skupinski del lige prvakov
Odbojkarji ACH Volley Ljubljana bodo ob 20. uri začeli prvo tekmo kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov. Uvodni dvoboj bodo odigrali v nizozemskem Doetinchemu proti Orion Stars. Povratna tekma bo v četrtek, 30. oktobra, v Tivoliju. Oranžni zmaji, ki so bili zadnja leta že uvrščeni v glavni del elitnega tekmovanja, letos pa morajo igrati kvalifikacije, bodo morali za preboj v skupinski del izločiti tri tekmece.
