Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sreda,
22. 10. 2025,
14.04

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odbojka Orion Stars ACH Volley liga prvakov liga prvakov

Sreda, 22. 10. 2025, 14.04

14 minut

Odbojkarska liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (prve tekme)

ACH Volley začenja boj za skupinski del lige prvakov

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ACH Volley, Jani Kovačič | Odbojkarji ACH Volley Ljubljana bitko za nastop v skupinskem delu lige prvakov začenjajo na Nizozemskem. | Foto CEV

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana bitko za nastop v skupinskem delu lige prvakov začenjajo na Nizozemskem.

Foto: CEV

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana bodo ob 20. uri začeli prvo tekmo kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov. Uvodni dvoboj bodo odigrali v nizozemskem Doetinchemu proti Orion Stars. Povratna tekma bo v četrtek, 30. oktobra, v Tivoliju. Oranžni zmaji, ki so bili zadnja leta že uvrščeni v glavni del elitnega tekmovanja, letos pa morajo igrati kvalifikacije, bodo morali za preboj v skupinski del izločiti tri tekmece.

ACH Volley, Igor Kolaković
Sportal Takoj želijo dati vedeti, da jih zanima le eno
MOK Krka : Alpacem Kanal
Sportal Podprvaki sezono odprli zmagovito

Liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (prve tekme)

Sreda, 22. oktober

Torek, 21. oktober

Četrtek, 23. oktober

Preberite še:

OTP banka Branik
Sportal Neporažene Mariborčanke gostujejo v Novi Gorici
odbojka Orion Stars ACH Volley liga prvakov liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.