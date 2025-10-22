Mednarodnemu trgovinskemu sistemu, ki temelji na pravilih, grozi, da se bo sesul, je na današnji konferenci Združenih narodov (ZN) v Ženevi opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Preveč držav je ujetih v dolžniško krizo in porablja več denarja za servisiranje upnikov kot za financiranje zdravstva in izobraževanja, je poudaril.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v nagovoru zbranim na konferenci o trgovini in razvoju opozoril, da je globalni dolg močno porasel, lakota in revščina pa sta še vedno prisotni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mednarodna finančna struktura ne zagotavlja ustrezne varnostne mreže za države v razvoju. Mednarodnemu trgovinskemu sistemu, ki temelji na pravilih, pa grozi, da se bo sesul," je dejal.

Trgovina in razvoj sta v "vrtincu sprememb", saj tri četrtine svetovne rasti zdaj prihaja iz držav v razvoju, trgovina s storitvami narašča, nove tehnologije pa spodbujajo svetovno gospodarstvo. Vendar kot je opozoril prvi mož ZN, geopolitične delitve, neenakosti, konflikti in podnebna kriza omejujejo napredek.

Štiri prednostne naloge

Guterres se je dotaknil tudi obsežnih carin, ki jih je v zadnjih mesecih uvedla administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa. Protekcionizem je morda v nekaterih primerih neizogiben, a "mora biti vsaj racionalen".

Opredelil je štiri prednostne naloge za mednarodno ukrepanje: pravičen globalni trgovinski in investicijski sistem, financiranje držav v razvoju, inovacije za spodbujanje gospodarstva ter usklajevanje trgovinskih politik s podnebnimi cilji.

Po Guterresovih besedah 3,4 milijarde ljudi živi v državah, ki za servisiranje dolga porabijo več kot za zdravstvo ali izobraževanje.

Ob tem je pozval k nižjim stroškom in tveganjem pri najemanju posojil ter hitrejši podpori državam, ki se spopadajo z zadolženostjo. Hkrati so potrebne reforme globalnih finančnih institucij, da bodo bolje zastopale potrebe držav v razvoju.