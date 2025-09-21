Danes obeležujemo mednarodni dan miru, ki ga letos zaznamuje poziv k ukrepanju za miren svet. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je spričo pretresov in vojn v svetu poudaril, da lahko vsak od nas prispeva k miru. V Ljubljani bo potekal Pohod za mir, ki ga pripravljajo veteranske organizacije s ciljem posredovati sporočilo miru.

"Po vsem svetu so življenja uničena, otroštva ugašajo, osnovno človeško dostojanstvo pa je zavrženo sredi krutosti in ponižanja zaradi vojne," je opozoril Guterres ob mednarodnem dnevu miru, ki letos poteka pod geslom Ukrepajmo zdaj za miren svet.

Sprejeti moramo raznolikosti

Po Guterresovih besedah je v času pretresov, nemirov in negotovosti ključnega pomena, da vsi sprejmejo konkretne ukrepe za mobilizacijo za mir. To velja za mirovnike na prvih bojnih črtah in člane skupnosti kot tudi za učence v učilnicah po vsem svetu. Vsakdo ima svojo vlogo, je dejal.

"Spregovoriti moramo proti nasilju, sovraštvu, diskriminaciji in neenakosti ter spoštovati in sprejeti raznolikost našega sveta," je še pozval generalni sekretar Združenih narodov.

V Ljubljani Pohod za mir

Veteranske organizacije iz Slovenije, ki so članice Svetovne veteranske federacije, bodo ob mednarodnem dnevu miru v središču Ljubljane pripravile Pohod za mir, ki bo istočasno potekal tudi v prestolnicah drugih držav. Na dogodku želijo po navedbah organizatorjev posredovati sporočilo miru ljudem.

Letošnja prireditev ima še toliko globlji pomen, saj se soočamo z nepredstavljivim kršenjem mednarodnih pogodb oziroma nespoštovanjem mednarodnega prava, so opozorili pri Zvezi veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS).

Pri tem so še zlasti izpostavili trajajočo vojno v Ukrajini in katastrofalne razmere v Gazi, kjer se dogaja "genocid, uničevanje življenj, kakršnemu še nismo bili priča".

Zbrani bodo ob 11.20 krenili na pohod izpred Moderne galerije ob spremstvu Orkestra Slovenske policije do Mestne hiše, kjer bo opoldne potekala slovesnost. Slavnostni govornik bo Uroš Lipušček, nekdanji dolgoletni dopisnik RTV SLO iz Washingtona in Pekinga.

Mednarodni dan miru, ki ga obeležujemo 21. septembra, je leta 1981 razglasila Generalna skupščina ZN. Dve desetletji pozneje, leta 2001, pa je soglasno potrdila, da se ta dan razglasi za dan nenasilja in premirja.