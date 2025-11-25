Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
25. 11. 2025,
14.46

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

vandalizem napad železnica Denis Čaleta

O incidentih na železnicah tudi operativna skupina sveta za nacionalno varnost

Vlak Ljubljana Zagreb | Ustanovljena je bila posebna koordinacija, ki incidente na železnicah pregleduje z vseh možnih vidikov. Fotografija je simbolična. | Foto Ana Kovač

Ustanovljena je bila posebna koordinacija, ki incidente na železnicah pregleduje z vseh možnih vidikov. Fotografija je simbolična.

Foto: Ana Kovač

Incidente na železnicah obravnava tudi operativna skupina Sveta za nacionalno varnost, so za STA pojasnili v uradu vlade za komuniciranje. Ustanovljena je bila posebna koordinacija, ki incidente pregleduje z vseh možnih vidikov. Pomen tega je za STA izpostavil tudi Denis Čaleta z Inštituta za korporativne varnostne študije.

Operativna skupina Sveta za nacionalno varnost je že ob prvih incidentih na slovenskih železnicah pozvala k tesnemu sodelovanju vseh pristojnih organov, posebej policije in obveščevalnih služb, da incidente obravnavajo skrajno resno, so navedli v uradu za komuniciranje.

Ustanovljena je bila posebna koordinacija

"Ustanovljena je bila posebna koordinacija, ki incidente pregleduje z vseh možnih vidikov, pri čemer ne izključuje nobenih možnosti. Cilj je zaščita železniške infrastrukture in s tem zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu," so zapisali. O izsledkih preiskav javnost po njihovih navedbah obvešča policija.

vandalizem napad železnica Denis Čaleta
