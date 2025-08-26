Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
26. 8. 2025,
13.24

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kočevje vandalizem Slovenske železnice

Torek, 26. 8. 2025, 13.24

1 minuta

Vandalizem vzrok za jutranje zaprtje proge med Kočevjem in Ribnico

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
železniški tiri SŽ | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Na območju železniške postaje Kočevje so neznani storilci v ponedeljek zvečer poškodovali in ukradli progovni kabel za delovanje signalnovarnostnih naprav, zaradi česar so Slovenske železnice v jutranjih urah med Kočevjem in Ribnico vzpostavile nadomestni avtobusni prevoz. Sanacijska dela so že zaključili in na relaciji spet vzpostavili promet.

Po pojasnilih Slovenskih železnic so njihove dežurne vzdrževalne službe po dogodku, ki se je zgodil v ponedeljek okoli 23. ure, nemudoma opravile ogled na terenu in kmalu za tem začele sanacijo.

Dela na terenu so že zaključili, promet vlakov na tem območju pa od 10.30 znova teče brez omejitev, so zagotovili.

Po prvih ocenah je na javni železniški infrastrukturi nastalo za približno 15 tisoč evrov škode. "V Slovenskih železnicah tovrstni vandalizem ostro obsojamo, dogodek pa smo že prijavili tudi policiji. Vsem potnikom se ob tem za morebitne nevšečnosti iskreno opravičujemo," so še navedli.

Takšnih primerov je bilo sicer na železnici v zadnjih mesecih več.

Kočevje vandalizem Slovenske železnice
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.