Na območju železniške postaje Kočevje so neznani storilci v ponedeljek zvečer poškodovali in ukradli progovni kabel za delovanje signalnovarnostnih naprav, zaradi česar so Slovenske železnice v jutranjih urah med Kočevjem in Ribnico vzpostavile nadomestni avtobusni prevoz. Sanacijska dela so že zaključili in na relaciji spet vzpostavili promet.

Po pojasnilih Slovenskih železnic so njihove dežurne vzdrževalne službe po dogodku, ki se je zgodil v ponedeljek okoli 23. ure, nemudoma opravile ogled na terenu in kmalu za tem začele sanacijo.

Dela na terenu so že zaključili, promet vlakov na tem območju pa od 10.30 znova teče brez omejitev, so zagotovili.

Po prvih ocenah je na javni železniški infrastrukturi nastalo za približno 15 tisoč evrov škode. "V Slovenskih železnicah tovrstni vandalizem ostro obsojamo, dogodek pa smo že prijavili tudi policiji. Vsem potnikom se ob tem za morebitne nevšečnosti iskreno opravičujemo," so še navedli.

Takšnih primerov je bilo sicer na železnici v zadnjih mesecih več.