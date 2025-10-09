Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
9. 10. 2025,
6.10

Četrtek, 9. 10. 2025, 6.10

Na železniški progi v Ljubljani vlak trčil v skalo

A. P. K., STA

železnica | O vseh ugotovitvah bo obveščeno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. (Fotografija je simbolična.) | Foto STA

O vseh ugotovitvah bo obveščeno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. (Fotografija je simbolična.)

Foto: STA

Na železniški progi od Poljanske ulice proti Rakovniku v Ljubljani je v sredo zvečer potniški vlak trčil v večjo skalo, ki se je nahajala na tirih. Noben od potnikov ni bil poškodovan, prav tako se vlak ni iztiril, nastala pa je škoda na lokomotivi in železniški progi, so za STA potrdili na PU Ljubljana, ki je bila o dogodku obveščena okoli 21.30.

Na vlaku je bilo poleg strojevodje še okoli 30 potnikov. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, tudi v smeri suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti javnega prometa. O vseh ugotovitvah bo obveščeno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

