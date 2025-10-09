Na železniški progi v Ljubljani vlak trčil v skalo

Na železniški progi od Poljanske ulice proti Rakovniku v Ljubljani je v sredo zvečer potniški vlak trčil v večjo skalo, ki se je nahajala na tirih. Noben od potnikov ni bil poškodovan, prav tako se vlak ni iztiril, nastala pa je škoda na lokomotivi in železniški progi, so za STA potrdili na PU Ljubljana, ki je bila o dogodku obveščena okoli 21.30.