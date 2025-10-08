Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
8. 10. 2025,
10.40

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
bolnišnica nesreča nesreča Solkan delovna nesreča gradbena dela

Sreda, 8. 10. 2025, 10.40

1 ura, 11 minut

Nova smrtna delovna nesreča na Goriškem: umrl 72-letni moški

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
slovenska policija | 72-letni moški, državljan Slovenije, je v bolnišnici podlegel poškodbam. | Foto STA

72-letni moški, državljan Slovenije, je v bolnišnici podlegel poškodbam.

Foto: STA

V torek ob deveti uri zvečer so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra PU Nova Gorica obveščeni, da je v zdravstveni ustanovi telesnim poškodbam podlegel 72-letni moški, državljan Slovenije. Slednji je tekom včerajšnjega dne izvajal gradbena oz. rekonstrukcijska dela v stanovanjskem objektu v Solkanu.

Z ogledom in z zbiranjem obvestil je policija ugotovila, da se je nezgoda zgodila okoli 17. ure, ko se je omenjenemu moškemu med izvajanjem del prelomila deska na gradbenem odru. Posledično je padel z manjše višine (okoli dva metra) na betonska tla, kjer je poškodovan obležal. Njegov padec je zaznal oz. slišal drugi moški v bližini in o tem obvestil pristojne.

Kljub zdravniški oskrbi je podlegel hudim poškodbam

Na kraj so bili napoteni reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovanega moškega oskrbeli in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policija je bila po nekaj urah oz. v večernih urah obveščena, da je 72-letni moški kljub zdravniški oskrbi podlegel telesnim poškodbam, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Odrejena sodna obdukcija

"O tragični nesreči s smrtnim izidom smo obvestili tudi pristojne pravosodne organe. S strani preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici je bila odrejena sodna obdukcij na Inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili natančen vzroka smrti pokojnega," so še zapisali na policiji, ki bo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Nesreča v gozdu
Novice Huda nesreča v gozdu: 29-letnik odrezal padlo drevo, korenina priletela v 63-letnika
slovenska policija, policija
Novice Tragična delovna nesreča: umrl 53-letni delavec iz tujine
Roko in Andrija Kovačev
Novice Znana imena žrtev plazu v Sloveniji: Hrvaška žaluje za bratoma in očetom dveh otrok
bolnišnica nesreča nesreča Solkan delovna nesreča gradbena dela
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.