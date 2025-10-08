Nova smrtna delovna nesreča na Goriškem: umrl 72-letni moški

V torek ob deveti uri zvečer so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra PU Nova Gorica obveščeni, da je v zdravstveni ustanovi telesnim poškodbam podlegel 72-letni moški, državljan Slovenije. Slednji je tekom včerajšnjega dne izvajal gradbena oz. rekonstrukcijska dela v stanovanjskem objektu v Solkanu.

Z ogledom in z zbiranjem obvestil je policija ugotovila, da se je nezgoda zgodila okoli 17. ure, ko se je omenjenemu moškemu med izvajanjem del prelomila deska na gradbenem odru. Posledično je padel z manjše višine (okoli dva metra) na betonska tla, kjer je poškodovan obležal. Njegov padec je zaznal oz. slišal drugi moški v bližini in o tem obvestil pristojne.

Kljub zdravniški oskrbi je podlegel hudim poškodbam

Na kraj so bili napoteni reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovanega moškega oskrbeli in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policija je bila po nekaj urah oz. v večernih urah obveščena, da je 72-letni moški kljub zdravniški oskrbi podlegel telesnim poškodbam, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Odrejena sodna obdukcija

"O tragični nesreči s smrtnim izidom smo obvestili tudi pristojne pravosodne organe. S strani preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici je bila odrejena sodna obdukcij na Inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili natančen vzroka smrti pokojnega," so še zapisali na policiji, ki bo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.