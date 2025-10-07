Huda nesreča v gozdu: 29-letnik odrezal padlo drevo, korenina priletela v 63-letnika

Na Tolminskem se je v ponedeljek pri delu v gozdu hudo poškodoval 63-letni moški, so sporočili policisti PU Nova Gorica. Kot so navedli v sporočilu za javnost, je kos odtrgane drevesne korenine zletel proti delavcu in ga zadel v desni ledveni predel. Hudo poškodovanega so z vojaškim helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center.

Včeraj ob 16.15 so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni o delovni nezgodi v gozdu na planini pod naseljem Čadrg z imenom Ozidje v Občini Tolmin.

Ugotovili so, da so včeraj popoldne štirje moški samoiniciativno čistili gozd, in sicer padla drevesa na tleh brežine. 29-letni moški je z motorno žago približno 25 metrov nad gozdno potjo žagal padlo drevo, ostali trije pa so se nahajali nekoliko nižje, na poti. Ko je 29-letnik odrezal kos drevesa, je le-ta zdrsnil nekaj metrov v desno stran, kos odžagane korenine, ki je bil pred tem še pritrjen na tla, pa se je odtrgal in zletel v levo stran proti 63-letnemu moškemu in ga zadel v desni ledveni predel.

63-letnega poškodovanca so oskrbeli gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin. Foto: PGD Tolmin/FB

V UKC Ljubljana so ga odpeljali z vojaškim helikopterjem

63-letnika je odbilo pod gozdno pot, pri čemer si je poškodoval glavo. Takoj zatem so mu na pomoč priskočili ostali trije in poklicali reševalce. Kasneje so na kraju 63-letnega poškodovanca oskrbeli gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin, nato pa so hudo poškodovanega z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policija bo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.