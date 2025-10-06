Ponedeljek, 6. 10. 2025, 10.06
Na reki Donavi se je prevrnil čoln z 11 ljudmi: en človek umrl, več jih pogrešajo
Na reki Donavi, blizu naselja Bačka Palanka v Srbiji, se je v nedeljo okoli 21. ure prevrnil čoln, v katerem je bilo 11 ljudi. Ti so po nesreči padli v reko, pri čemer je en človek umrl, najmanj dva pa še vedno iščejo. Po neuradnih informacijah portala Telegraf so bili vsi potniki kitajski državljani.
V reševalni akciji sodelujejo člani posebne ekipe za delo in reševanje na vodi sektorja za izredne razmere ministrstva za notranje zadeve Srbije, gasilci iz Novega Sada ter več reševalnih in policijskih ekip. Na pomoč je priskočila tudi Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS), poroča portal Jutarnji list.