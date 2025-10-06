Na reki Donavi, blizu naselja Bačka Palanka v Srbiji, se je v nedeljo okoli 21. ure prevrnil čoln, v katerem je bilo 11 ljudi. Ti so po nesreči padli v reko, pri čemer je en človek umrl, najmanj dva pa še vedno iščejo. Po neuradnih informacijah portala Telegraf so bili vsi potniki kitajski državljani.