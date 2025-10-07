Tragična delovna nesreča: življenje izgubil 53-letni delavec iz tujine

V ponedeljek ob 16.15 so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra PU Nova Gorica obveščeni o tragični delovni nesreči v Šempetru pri Gorici, kjer je med izvajanjem obrtniških del v poslovni stavbi življenje izgubil 53-letni delavec, državljan Severne Makedonije.

Po prvih zbranih podatkih so delavci ene izmed gospodarskih družb iz osrednje Slovenije izvajali obrtniška dela v poslovni stavbi gospodarske družbe. Za potrebe izvedbe del so ob fasadi postavili gradbeni oder višine osmih metrov.

Delavec je padel z gradbenega odra

Okoli 15.30 ure je delavec padel z gradbenega odra na brežino oziroma tlakovan pločnik ob kletni etaži objekta, kjer je obležal negiben. Takoj po padcu so mu na pomoč priskočili sodelavci in poklicali reševalce, so zapisali na policiji.

Na kraj dogodka je bila napotena ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki je delavca na kraju oživljala, vendar poškodovancu bi bilo več pomoči.

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo okoliščin nesrečnega dogodka

O tragični nesreči s smrtnim izidom so bili obveščeni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter okrožna državna tožilka. Ogled kraja dogodka se je udeležil tudi inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici je odredil sodno obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka smrti.

Novogoriški kriminalisti nadaljujejo preiskavo okoliščin tragičnega dogodka z namenom, da bi ugotovili vzrok padca z gradbenega odra, so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.