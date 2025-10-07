Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
7. 10. 2025,
12.22

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
delovna nesreča Šempeter pri Gorici Nova Gorica nesreča nesreča delavec

Torek, 7. 10. 2025, 12.22

14 minut

Tragična delovna nesreča: življenje izgubil 53-letni delavec iz tujine

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska policija, policija | V delovni nesreči, šlo je za padec z gradbenega odra, je umrl 53-letni delavec, državljan Severne Makedonije. | Foto Shutterstock

V delovni nesreči, šlo je za padec z gradbenega odra, je umrl 53-letni delavec, državljan Severne Makedonije.

Foto: Shutterstock

V ponedeljek ob 16.15 so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra PU Nova Gorica obveščeni o tragični delovni nesreči v Šempetru pri Gorici, kjer je med izvajanjem obrtniških del v poslovni stavbi življenje izgubil 53-letni delavec, državljan Severne Makedonije.

Po prvih zbranih podatkih so delavci ene izmed gospodarskih družb iz osrednje Slovenije izvajali obrtniška dela v poslovni stavbi gospodarske družbe. Za potrebe izvedbe del so ob fasadi postavili gradbeni oder višine osmih metrov.

Delavec je padel z gradbenega odra

Okoli 15.30 ure je delavec padel z gradbenega odra na brežino oziroma tlakovan pločnik ob kletni etaži objekta, kjer je obležal negiben. Takoj po padcu so mu na pomoč priskočili sodelavci in poklicali reševalce, so zapisali na policiji.

Na kraj dogodka je bila napotena ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki je delavca na kraju oživljala, vendar poškodovancu bi bilo več pomoči.

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo okoliščin nesrečnega dogodka

O tragični nesreči s smrtnim izidom so bili obveščeni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter okrožna državna tožilka. Ogled kraja dogodka se je udeležil tudi inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici je odredil sodno obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka smrti.

Novogoriški kriminalisti nadaljujejo preiskavo okoliščin tragičnega dogodka z namenom, da bi ugotovili vzrok padca z gradbenega odra, so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Roko in Andrija Kovačev
Novice Znana imena žrtev plazu v Sloveniji: Hrvaška žaluje za bratoma in očetom dveh otrok
Tragedija Tosc
Novice Pretresljiv zapis reševalcev: sneg, mraz in krik PLAAAAAZ!!!
delovna nesreča Šempeter pri Gorici Nova Gorica nesreča nesreča delavec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.