Avtor:
Ka. N.

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
16.26

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 16.26

1 ura, 3 minute

Vandalizem na železnici: preprečeno trčenje dveh potniških vlakov pri Bledu

Ka. N.

Tirnice | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na železniški postaji Bled Jezero je danes hitra reakcija zaposlenih preprečila tragedijo. Zaradi namerno poškodovane signalnovarnostne naprave bi se namreč lahko zgodilo trčenje dveh potniških vlakov.

Ob 6.16 je na postajo iz smeri Bohinjske Bistrice pripeljal vlak, ob 6.23 pa je bil predviden prihod vlaka z Jesenic. Tik pred njegovim prihodom je zaposleni na postaji opazil, da je okvarjena signalnovarnostna naprava nastavila vozno pot na tir, kjer je že stal vlak iz Bohinjske Bistrice. Vlak z Jesenic je bil zato pravočasno ustavljen – približno sto metrov pred drugim vlakom. Nihče od potnikov se ni poškodoval, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Preiskava je pokazala, da so bili mehanizmi za upravljanje kretnice namerno poškodovani. Policija vodi preiskavo dogodka, železniški promet med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico pa je bil zaradi incidenta prekinjen skoraj pet ur. V tem času je potekal nadomestni avtobusni prevoz.

Promet na odseku že poteka nemoteno, v Slovenskih železnicah pa opozarjajo, da je vandalizem na železniški infrastrukturi izjemno nevarno dejanje, ki lahko neposredno ogrozi življenja potnikov in zaposlenih.

