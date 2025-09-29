Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
14.13

20 minut

Hamburg avtobus prometna nesreča

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 14.13

20 minut

V nesreči avtobusov v Hamburgu 20 poškodovanih, med njimi tudi otroci

R. K., STA

Nemška policija | V bolnišnico so prepeljali devet ljudi, vključno s štirimi otroki in nosečnico. | Foto Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V bolnišnico so prepeljali devet ljudi, vključno s štirimi otroki in nosečnico.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V trku dveh mestnih avtobusov v Hamburgu na severu Nemčije je bilo zgodaj zjutraj poškodovanih 20 ljudi, med njimi otroci, so sporočili tamkajšnji gasilci. Štiri osebe so bile huje poškodovane, vzrok nesreče še preiskujejo.

V bolnišnico so sicer skupno prepeljali devet ljudi, vključno s štirimi otroki in nosečnico. Preostale so oskrbeli na kraju nesreče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Eden od avtobusov je bil močno poškodovan spredaj, njegovo vetrobransko steklo je bilo razbito, medtem ko je avtobus pred njim utrpel precejšnjo škodo na zadnjem delu, kar kaže na to, da je trčenje povzročilo vozilo, ki je vozilo zadaj.

Po navedbah lokalnih medijev je v enem od avtobusov v okviru ekskurzije potovala skupina osnovnošolcev.

