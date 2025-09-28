Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 9. 2025,
7.02

Osveženo pred

35 minut

Nedelja, 28. 9. 2025, 7.02

35 minut

Tragedija na svatbi: ženska umrla, potem ko jo je v glavo zadela signalna raketa

Avtor:
R. K.

Hrvaška policija | Foto STA

Foto: STA

V soboto zvečer se je na poročnem slavju v Šibeniku, v bližini cerkve sv. Jakoba, zgodila tragedija. Eno od gostij je zadela signalna raketa. Zaradi hudih poškodb glave je v bolnišnici umrla.

Na sobotnem poročnem slavju v Šibeniku so med zabavo izstrelili tudi signalne rakete. Ena je ob izstrelitvi zadela gostjo, ki je utrpela hude poškodbe glave. Poškodovano žensko so prepeljali v Splošno bolnišnico v Šibeniku, kjer je kljub prizadevanjem zdravnikov podlegla poškodbam. 

Prijeli 52-letnega osumljenca

Šibeniška policija je incident potrdila. Pojasnili so, da so pridržali 52-letnega osumljenca, zoper njega pa so uvedli kazensko preiskavo. 

Signalna raketa je pirotehnično sredstvo, ki se uporablja v vojaški, letalski in pomorski industriji za oddajanje svetlobnih ali zvočnih signalov, najpogosteje kot klic na pomoč ali za označevanje položaja. Pogosto jo uporabljajo tudi navijači na športnih prireditvah. Zaradi velike hitrosti ob izstrelitvi je lahko v primeru neprevidnosti zelo nevarna.

