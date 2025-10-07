Na vhodu v ljubljansko Fakulteto za strojništvo so ponoči neznanci stopnišče pobarvali z rdečo barvo in na ograjo ob njem prav tako z rdečo napisali "stop genocidu". Fakulteta je v današnji izjavi za javnost to dejanje ostro obsodila kot vandalizem. Poudarili so, da so ga prijavili pristojnim organom in da ga obravnavajo z vso resnostjo.

Dejanje je po njihovih dosedanjih ugotovitvah povezano "z napačnimi interpretacijami sodelovanja fakultete v evropskem raziskovalnem projektu SEAMAC, ki je del programa Obzorje Evropa, odobrenega in financiranega s strani Evropske unije".

Pojasnili so, da v okviru projekta sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami iz Nemčije in Izraela na področju 3D-tiskanja kovinskih materialov in njihove naknadne obdelave. Cilj projekta pa je prenos najnovejšega znanja v slovensko industrijo ter krepitev konkurenčnosti slovenskega orodjarstva in proizvodnih podjetij.

Projekt ostaja v celoti usmerjen v znanstveno-raziskovalno delo

Izpostavili so, da je bil projekt odobren po uradnem postopku Evropske komisije, ki zagotavlja skladnost z etičnimi in pravnimi standardi EU, medtem ko Fakulteta za strojništvo v vseh svojih dejavnostih dosledno spoštuje slovensko in evropsko zakonodajo ter etična načela raziskovanja.

"Izražamo žalost in zaskrbljenost, da je bilo delo raziskovalcev, katerih poslanstvo je razvoj znanja in tehnologij v dobro družbe, tarča napačnih interpretacij in nestrpnih dejanj," so dodali in poudarili, da projekt ostaja v celoti usmerjen v znanstveno-raziskovalno delo.

Fakulteta bo še naprej delovala v duhu odprtosti in sodelovanja

Izpostavili so še, da bo Fakulteta za strojništvo svoje delo tudi v prihodnje nadaljevala v duhu odprtosti, sodelovanja in spoštovanja, ki so temeljne vrednote Univerze v Ljubljani in evropske raziskovalne skupnosti.

Danes je sicer druga obletnica napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izraelu, ki je sprožil izraelsko ofenzivo v Gazi, v kateri je bilo po navedbah tamkajšnjih palestinskih oblasti doslej ubitih več kot 67 tisoč Palestincev, povzročila pa je tudi humanitarno krizo in opustošila palestinsko enklavo. Hamas je v napadu na Izrael 7. oktobra 2023 ubil okoli 1.200 ljudi, večinoma civilistov, in zajel približno 250 talcev, od katerih naj bi jih bilo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še živih 22 v ujetništvu v Gazi, 25 pa mrtvih.