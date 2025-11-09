Občinski svet Občine Moravče je na zadnji seji soglasno sprejel sklep o uvedbi videonadzora na javnih površinah. Namen uvedbe sistema je povečati varnost občanov in zaščititi javno premoženje.

Kot so pojasnili na občini, ki jo vodi župan Milan Balažic, bodo varnostne kamere nameščene predvsem na območjih, kjer se v zadnjih letih dogajajo vandalizem, kraje, uničevanje javne lastnine, onesnaževanje okolja in ekoloških otokov, pa tudi divje vožnje z motorji.

Med težave, ki jih želijo zajeziti, sodi tudi zbiranje mlajših občanov z namenom opijanja in uporabe ali preprodaje drog na javnih mestih. Videonadzor bo omogočal boljši pregled nad dogajanjem in hitrejše ukrepanje pristojnih služb.

Več nadzora, manj škode

Z občine sporočajo, da bodo vsa problematična območja opremljena z varnostnimi kamerami v najkrajšem možnem času. Ob tem načrtujejo tudi intenzivnejšo prisotnost policije, ki bo skupaj z videonadzorom omogočala stalno spremljanje dogajanja.