Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
9. 11. 2025,
20.41

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Moravče videonadzor

Nedelja, 9. 11. 2025, 20.41

1 ura, 22 minut

Moravče uvajajo videonadzor: kamere na točkah, kjer se dogajajo vandalizem, kraje in divje vožnje

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Moskva, kamere | Foto Reuters

Foto: Reuters

Občinski svet Občine Moravče je na zadnji seji soglasno sprejel sklep o uvedbi videonadzora na javnih površinah. Namen uvedbe sistema je povečati varnost občanov in zaščititi javno premoženje.

Kot so pojasnili na občini, ki jo vodi župan Milan Balažic, bodo varnostne kamere nameščene predvsem na območjih, kjer se v zadnjih letih dogajajo vandalizem, kraje, uničevanje javne lastnine, onesnaževanje okolja in ekoloških otokov, pa tudi divje vožnje z motorji.

Med težave, ki jih želijo zajeziti, sodi tudi zbiranje mlajših občanov z namenom opijanja in uporabe ali preprodaje drog na javnih mestih. Videonadzor bo omogočal boljši pregled nad dogajanjem in hitrejše ukrepanje pristojnih služb.

Več nadzora, manj škode

Z občine sporočajo, da bodo vsa problematična območja opremljena z varnostnimi kamerami v najkrajšem možnem času. Ob tem načrtujejo tudi intenzivnejšo prisotnost policije, ki bo skupaj z videonadzorom omogočala stalno spremljanje dogajanja.

videonadzor
Novice Sosed z varnostno kamero snema naš vrt. Pa to sploh sme?

Moravče videonadzor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.