Huda nesreča s traktorjem, umrl je 74-letni voznik

Ljubljanske policiste so popoldan obvestili o nesreči s traktorjem, v kateri je zaradi hudih poškodb umrl 74-letni moški.

Policiste so o nesreči na območju Moravč obvestili okoli 16.30.

"Po do sedaj zbranih obvestilih je 74-letni voznik traktorja vozil traktor po travnati poti in zapeljal čez rob na brežino, kjer se je traktor prevrnil. Pri tem je voznik padel iz kabine in ostal ukleščen pod vozilom. Moški je bil tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl, " je sporočil Tomaž Tomaževic iz Policijske uprave Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.