V četrtek zvečer se je zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom

V četrtek okoli 21.19 so bili mariborski policisti obveščeni o prometni nesreči IV. kategorije. 61-letnik, ki je peljal iz smeri Zlatoličja proti Slovenji Vasi, je izgubil oblast nad vozilom, najprej trčil in prebil kovinsko ograjo, nato pa trčil še v drevo. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Preostala obvestila o prometni nesreči policisti še zbirajo.