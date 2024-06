Povzročil prometno nesrečo, nato so mu v avtu našli še 3.400 nabojev

Policisti so v četrtek ob prometni nesreči na višnjegorskem klancu v smeri Ljubljane, v kateri sta bila udeležena voznika osebnega in tovornega vozila, v osebnem vozilu odkrili še 3.400 nabojev. Voznik za prevoz nabojev ni imel dovoljenja, zato bodo izvedli prekrškovni postopek, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.