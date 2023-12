Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kraju so bili tudi reševalci NMP Domžale in policija. Foto: Guliverimage

Ob 7.28 se je v naselju Spodnji Tuštanj v občini Moravče močno kadilo iz stanovanjske hiše.

Gasilci PGD Moravče, Vrhpolje in CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili električno napetost, iznesli gorljiv material in ga pogasili.

Ena oseba je preminula, so še sporočili iz centra za zaščito in reševanje.