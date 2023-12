Migranti v Italiji zanetili požare in napadli varnostno osebje

V sprejemnem centru za migrante v Gradišču ob Soči v italijanski deželi Furlanija - Julijska krajina je v soboto izbruhnilo nasilje. Migranti so v centru zanetili več požarov in različne predmete metali v varnostno osebje. Notranji minister Matteo Piantedosi in podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini sta nasilje obsodila, nevladne organizacije pa na drugi strani trdijo, so protesti izbruhnili zaradi slabih razmer v migrantskem centru.