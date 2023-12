Požar v celoti uničil stanovanje, lastnika odpeljali v UKC Maribor #foto

Pri požaru so posredovali gasilci JZ GB Maribor in PGD Radvanje.

Ponoči okoli 1.30 so mariborski gasilci in policisti posredovali pri požaru v stanovanju v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka. Gasilci so s pomočjo lestve rešili poškodovanega stanovalca, ki so ga reševalci odpeljali v UKC Maribor, in požar pogasili. Stanovanje je v celoti uničeno in neprimerno za bivanje.