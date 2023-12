V hiši eksplodirala plinska jeklenka, poškodovani dve osebi

V stanovanjski hiši v Šmarjeških Toplicah je 76-letni moški pri popravilu uporabljal plinsko jeklenko z gorilnikom. Zaradi dotrajanosti cevi, ki je povezovala jeklenko in gorilnik, je plinska jeklenka eksplodirala in izbruhnil je požar. Gasilci so ga omejili in pogasili, dve poškodovani osebi pa so odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske postaje Novo mesto.