Z droni posejali težko dostopne terene na pogorelem Krasu #video

Danes so na Krasu predstavili novo metodo obnove gozdov na strmih in težko dostopnih terenih na pogorelih območjih. Obnova je sicer zahtevna in večinoma prepuščena naravi, eden od novejših in inovativnih načinov premagovanja takšnih terenov pa je sejanje z brezpilotnimi letalniki oziroma droni, ki lahko pomagajo ponovno ustvariti gozd. Načrte je nekoliko pokvaril dež, ki je dronom preprečil poleteti. Tako bodo kroglice raztrosili v prihodnjih dneh.