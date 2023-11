Pogozdovanje Krasa iz zraka in družbena odgovornost podjetij

Oglasno sporočilo

Družbena odgovornost podjetij pomeni, da si podjetja pri svojih vsakodnevnih poslovnih dejavnostih prostovoljno prizadevajo upoštevati družbene in okoljske potrebe. Odgovorno poslovanje zajema odgovornost do okolja, zaposlenih, družbe itd.

Velik izziv današnjega gospodarstva je vključevanje okoljske trajnostne politike v gospodarstvo. Zagotoviti blaginjo in gospodarsko rast ter hkrati poskrbeti za okolje in preprečiti njegovo degradacijo je izziv, s katerim se danes spoprijemamo.

Tri tisoč hektarjev požganega Krasa je ogromna občutljiva površina degradirane prsti, ki jo je treba čim prej ozeleniti. Močan veter in hudi nalivi samo siromašijo teren in ostal bo gol kamen, zato se je na povabilo Zavoda za gozdove Slovenije odzvalo hrvaško podjetje Projekt O2 s svojim inovativnim pristopom. Idealno obdobje za pogozdovanje letos je med 1. 11. 2023 in 1. 5. 2024.

Požgan Kras bi ozelenili s semenskimi kroglicami, ki bi jih trosili letalniki/droni v sodelovanju s hrvaškim podjetjem Projekt O2.

Revolucionarni Projekt O2: pogozdovanje z droni odkriva nove horizonte trajnostnega gozdarstva

V današnjem svetu, v katerem se tehnologija neprestano razvija, je Projekt O2 stopil korak naprej v trajnostnem upravljanju gozdov. Z inovativno uporabo dronov so ključni akterji tega projekta odprli vrata nedostopnim površinam in omogočili pogozdovanje na način, ki je bil še pred kratkim nepredstavljiv. Z dih jemajočimi dosežki, kot je obdelava 150 tisoč kvadratnih metrov gozdnih območij, ta projekt ne spreminja le podobe gozdarstva, ampak tudi postavlja nove standarde trajnostne tehnologije.

Projekt O2 je edinstven projekt v Evropi o ozaveščanju in nujnosti varovanja gozdov ter spodbujanja ljudi k sajenju dreves in pogozdovanju prek inovativnih produktov, prilagojenih ljudem, ki še niso posadili drevesa, preprostega inovativnega sistema pogozdovanja in izobraževalnih programov.

Cilj je združiti in vplivati na najširšo javnost, zasebno in poslovno ter vseh starostnih skupin, v smeri zaščite in obnove gozdov na Hrvaškem in v Sloveniji v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v projektu Pogozdovanje Krasa. V Projektu O2 so oblikovali inovativne produkte, ki olajšajo sajenje dreves – inovativne, spodbudne in dovolj preproste za aktivno vključevanje vsakega posameznika, družine ali podjetja. Gre za sodobno oblikovane izdelke s semeni oz. semenske bombice (Seed Bombs). Ponujajo tudi izobraževanje o programih, delu, ki ga izvajajo, in ekološki ozaveščenosti.

Semenske bombice (Seed Bombs) so namenjene pogozdovanju večjih površin iz zraka z droni, ki avtomatsko odvržejo pakete samokalivih semen. Na ta način se učinkovito izvaja pogozdovanje težko dostopnih pogorelih, posekanih ali uničenih površin. Semena, uporabljena v samokalivih paketih iz mešanice različnih razmerij gline, peska in substrata, so izključno iz avtohtonih drevesnih vrst, značilnih za območje, ki se pogozduje.

Projekt O2 izdaja vavčerje za pravne in fizične osebe

Projekt O2 ni le revolucionaren v svojem pristopu k pogozdovanju, temveč tudi v načinu, kako je odprl vrata za sodelovanje pravnim in fizičnim osebam. Z izdajo vavčerjev je postal ta inovativni projekt dostopen širši skupnosti, saj tako podjetjem kot posameznikom omogoča, da postanejo del trajnostnega pogozdovanja s ciljem ohranjanja obstoječe in ustvarjanja nove bioraznolikosti.

Tako so vavčerji postali most med Projektom O2 in ljudmi ter podjetji, ki želijo prispevati k ohranjanju naših gozdov.

Podjetjem ponujamo celovito storitev

Zavedamo se, da podjetja čutijo vse večji pritisk, da uvedejo bolj trajnostne poslovne prakse in zmanjšajo svoje emisije toplogrednih plinov.

Da bi vam pomagali biti na tekočem s stalno spreminjajočimi se predpisi o trajnosti, ponujamo načrtovanje trajnosti.

Načini sodelovanja:

Omogočamo saditev s semenskimi bombicami in po dogovoru tudi ročno sajenje dreves (kadar gre za team building).

Podjetja se odločijo za aktivno in učinkovito druženje z zaposlenimi (team bilding) ali njihovimi družinskimi člani (trajanje: od šest do osem ur).

Odlična priložnost za učinkovito druženje s poslovnimi partnerji z drugačnim namenom s pogostitvijo.

Ponujamo izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih o velikem pomenu tega projekta in obvarovanju gozdov (predavanja, pogovori, izdelovanje semenskih bombic itd.).

Izobraževanje o prednostih in koristih uporabe drona za okolje.

Podjetja poleg svojih zaposlenih k sodelovanju povabijo otroke iz bližnjih osnovnih šol (v dogovoru z ravnatelji OŠ) in tako neposredno vplivajo na mlajšo generacijo z dobrim zgledom – kako poskrbeti za naš planet.

Hrvaško podjetje razvilo pogozdovanje iz zraka

Čarobni gozd: Mreža pametnih gozdov prihodnosti

Sajenje bolj zelene prihodnosti

V svetu, kjer so okoljski izzivi resen problem, majhno, a močno hrvaško podjetje Magic Forest d.o.o. seje seme upanja in sprememb. Poslanstvo ekipe Magic Forest, ustanovljene leta 2021, je obnavljanje in varovanje biotske raznovrstnosti ter prispevanje k ohranjanju okolja z edinstvenim pristopom — sajenjem gozdov s pomočjo dronov.

Magic Forest deluje tri leta, njihov vpliv pa je neverjeten. S poudarkom na sajenju novih gozdov in obnovi obstoječih so se podali na pot, ki je že obrodila sadove. Njihovo sodelovanje z več kot desetimi vodilnimi hrvaškimi podjetji, več učencev iz bližnjih osnovnih šol in angažiranost več kot 400 prostovoljcev so primer skupnega delovanja. Preuredili so več kot 150 tisoč kvadratnih metrov, do konca novembra pa bo obdelanih že 190 tisoč kvadratnih metrov degradiranih in zanemarjenih mestnih zemljišč v različnih mestih in občinah. S pomočjo dronov je posajenih novih 55.300 dreves, 1.000 dreves pa so posadili ročno.

Predanost naravi

Vpliv njihovega dela presega fizično dejanje sajenja dreves. Z izobraževalnimi programi in interaktivnimi sejami sajenja je Magic Forest ugotovil, da so ljudje pripravljeni na spremembe. Že samo dejanje združevanja posameznikov z lopatami v rokah, da bi negovali novo življenje, je ustvarilo val upanja in pozitivnih sprememb znotraj skupnosti.

Direktor Magic Foresta Goran Ladišić pravi, da so s svojo tehnološko rešitvijo pogozdovanja, ko semenske kroglice raztrosijo z droni, usmerjeni zlasti na ekosistem v svoji državi in bližnji okolici, medtem ko na oddaljene države ne merijo. Sistem, da za nekaj centov posadiš neko drevo, se namreč brez celostnega pristopa ne obnese.

Priznanje podjetja MSP

Vizija Čarobnega gozda se tu ne ustavi. Prek interaktivne spletne aplikacije lahko posamezniki in podjetja aktivno spremljajo svoj prispevek k projektu. Vidijo, kaj so posadili, kje je sadika, in izračunajo pozitiven ekološki odtis, ki ga puščajo v dediščino prihodnjim rodovom. Ta stopnja angažiranosti spodbuja občutek lastništva in odgovornosti, zaradi česar je vsak udeleženec aktiven, ko gre za skrb za okolje.

Njihova pot ni bila brez priznanja. Zaveza Magic Foresta k obnovi okolja jih je pripeljala do prijave na tekmovanje v trajnostnem poslovanju SME EnterPRIZE, pobude Generali osiguranja, kjer so zmagali v kategoriji Okolje. To priznanje ni le razveselilo ekipe, temveč ji je odprlo nove priložnosti. Okrepilo in poglobilo je zaupanje med sedanjimi in bodočimi partnerji ter zagotovilo platformo za nadaljnjo širitev in sodelovanje.

Projekt O2 prepoznali hrvaški in tuji mediji

Ponosni smo, da je bil naš inovacijski projekt prepoznan tudi v drugih državah sveta in da smo že sklenili prva mednarodna sodelovanja v letu 2023 (Reuters, Indipendent).

Telemachova ekipa z zaposlenimi na pogozdovanju Krasa z droni: Skupaj gradimo trajnostno prihodnost

Revolucija v svetu pogozdovanja Krasa se bo zgodila z velikim korakom, saj bo prvi hektar pogozdovanje Krasa z droni izvedlo podjetje Telemach med 12. 12. in 14. 12. 2023 skupaj s svojimi predanimi zaposlenimi in njihovimi poslovnimi partnerji. Skozi oči Telemachove ekipe bomo raziskovali, kako bodo zaposleni postali pionirji tehnološke revolucije in katalizatorji trajnostnega razvoja. Ta dogodek ni le mejnik za Telemach, ampak tudi za celoten Projekt O2 v Sloveniji.

Dogodek bo potekal med 12. 12. in 14. 12. 2023, odvisno od vremenskih razmer. Medijsko ga bomo podprli, da spodbudimo tudi druga podjetja k razmišljanju in aktivnostim. Naslednja saditev bo potekala med 1. 3. in 15. 5. 2024.

Cilj in vizija ekipe Magic Forest

Končni cilj ekipe Magic Forest je globalen – obnoviti čim več zemlje in razširiti zavedanje o ključni vlogi, ki jo imajo gozdovi v našem svetu. Z vsakim priznanjem misija dobiva zagon, njihova odločenost varovati in ohranjati naravo pa postaja vse močnejša.

Na vprašanje, zakaj počnejo to, kar počnejo, ima Magic Forest preprost, a močan odgovor: "Kdo nam daje pravico, da otrokom naših otrok preprečujemo, da bi uživali in uporabljali planet Zemljo kot mi danes?" Njihova zavezanost k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti je navdih za vse nas, opomnik, da lahko vsako majhno dejanje sajenja drevesa močno vpliva na svet in prihodnje generacije.

Sodelujte v razvoju Mreže pametnih gozdov prihodnosti v Projekt O2. Na tej povezavi https://www.youtube.com/@projekto2382 si lahko ogledate videoposnetke in reportaže. Za vse podrobnosti, način sodelovanja in ponudbe nam pišite na info@project-o2.org. Skupaj zasadimo prihodnost.



