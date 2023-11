Na goriškem Krasu posadili 3.100 avtohtonih sadik

"Z obnovo gozdov bomo preprečili erozijske procese, strukturno slabšanje tal, razraščanje invazivnih tujerodnih vrst dreves in rastlin, z vnašanjem avtohtonih drevesnih vrst pa bomo tudi pospešili razvoj gozda, ki bo sposoben tvoriti svojo lastno mikroklimo in bo z večanjem humidnosti zmanjševal požarno ogroženost krajine," je poudaril Gregor Danev, direktor zavoda za gozdove.

V občini Miren - Kostanjevica na Krasu, kjer je lani poleti divjal obsežen požar, so v soboto posadili 3.100 avtohtonih sadik kraških dreves. V akciji Dejanje za naravo je sodelovalo okoli 220 prostovoljcev, so sporočili organizatorji.

Sajenje avtohtonih sadik, kot so trokrpi javor, koprivovec, puhasti hrast in črnika, bo pustilo trajno sled, so prepričani pobudniki akcije, Zveza Lions klubov Slovenije. Za to priložnost so se povezali z Zavodom za gozdove Slovenije, Javnim zavodom Miren Kras in Občino Miren - Kostanjevica.

"Pomagamo ohranjati naravo ter se pridružujemo tistim, ki jim je mar za trajnostni razvoj in varstvo okolja na vsakem koraku," je pristavila guvernerka Zveze Lions klubov Slovenije Breda Pečovnik.

Obnovili bodo tretjino najbolj prizadetih gozdov

Direktor zavoda za gozdove Gregor Danev je pojasnil, da bodo s setvijo semen in sadnjo sadik obnovili tretjino v požaru najbolj prizadetih gozdov. Preostali deli bodo medtem prepuščeni naravni obnovi.

"Z obnovo gozdov bomo preprečili erozijske procese, strukturno slabšanje tal, razraščanje invazivnih tujerodnih vrst dreves in rastlin, z vnašanjem avtohtonih drevesnih vrst pa bomo tudi pospešili razvoj gozda, ki bo sposoben tvoriti svojo lastno mikroklimo in bo z večanjem humidnosti zmanjševal požarno ogroženost krajine," je poudaril.

Direktorica Javnega zavoda Miren Kras Ariana Durnik je povedala, da je v dozdajšnjih terenskih akcijah po požaru na Krasu sodelovalo že več kot 3.600 prostovoljcev.

Mimo tokratne lokacije sadnje bo po njenih besedah vodila nova mednarodna izobraževalno-turistična pot Zeleno srce Krasa, ki bo v dolžini 130 kilometrov povezala sedem v požaru prizadetih občin, štiri na slovenski strani (Miren - Kostanjevica, Komen, Renče - Vogrsko in Nova Gorica) in tri na italijanski strani (Nabrežina, Sovodnje in Doberdob).

Foto: Civilna zaščita Severne Primorske

Na tokratnem dogodku so sodelovali tudi predstavniki podjetja Intra Lighting in kolesar Tibor Pranjić, vodja projekta #motiviraj.me, ki se zavzema tudi za boj proti podnebnim spremembam. Za vsak s kolesom prevoženi kilometer namerava zasaditi eno sadiko drevesa. V zadnjem projektu je lani kolesaril od Benetk do Mt. Blanca, posledično pa za Kras doniral 600 sadik za obnovo.

Na goriškem Krasu je 15. julija lani po dolgem sušnem obdobju izbruhnil silovit požar, do zdaj največji v Sloveniji. V 17 dneh je zajel 3.700 hektarjev površin. V izjemni akciji so ogenj ukrotili gasilci in drugi posredovalci iz vse države.