Vodni top po gašenju požarov zdaj pomaga tudi po ujmi

Policijski vodni top, ki je lani poleti na Krasu pomagal ob uničujočih požarih, je zdaj v pomoč tistim, ki so jih pred kratkim prizadele vodna ujma in uničujoče poplave. Po poročanju 24ur ta že pomaga pri čiščenju nad Poljanami nad Škofjo Loko v vasi Volča in v Gorenji vasi.

Že od jutranjih ur na območjih, ki so jih pretekli petek prizadele uničujoče poplave, policijski vodni top pomaga pri čiščenju ulic in cest. V vasi Volča so po poročanju 24ur z njegovo pomočjo čistili ceste.

Pri odpravljanju posledic vodne ujme in prevozu pomoči za prebivalce, živeče na območjih, ki so jih poplave najbolj prizadele, pomaga tudi helikopter slovenske policije, ki pa se v teh dneh poleg velikih obremenitev pri razvažanju pomoči ljudem ukvarja tudi z reševanjem v gorah. "Kljub velikim obremenitvam LPE (letalska policijska enota) v teh dneh zagotavlja tudi helikopter s posadko za reševanja v gorah," so zapisali na policiji in dodali, da so samo včeraj na reševanje v gore poleteli dvakrat.

Vodni top je lani pomagal tudi ob uničujočih požarih na Krasu

Lani julija je ob prav tako uničujočih požarih, ki so prizadeli Kras, gasilcem pomagal policijski vodni top. Vodni top se je tako lani kot tudi letos izkazal za zelo zanesljivega, je pa lani poskrbel tudi za nekaj težav, saj nekaj časa ni deloval.

Lani je o tem spregovorila nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, ki je med obiskom požarišča na Krasu pojasnjevala, kakšno je stanje tam, povedala pa je tudi, da policijski vodni top, ki so ga uporabili za gašenje požara, nekaj časa ni deloval. Pri pojasnjevanju, zakaj top ni deloval, ji je pomagal tudi minister za obrambo Marjan Šarec, ki je pojasnil, kaj se je zgodilo: "Šel je štarter, ampak so takoj odpravili težavo, ker je bila ena žička pri izdelavi preveč 'zacvikana'."

