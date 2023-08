Pipenbaher: Izogibati se je treba gradnji stebrov v koritih rek

Podnebne spremembe so realnost, ki jo je treba resno upoštevati v življenju in tudi pri načrtovanju prometne infrastrukture. Kot je povedal gradbeni inženir in konstruktor mostov Marjan Pipenbaher, bo treba novelirati hidravlične študije rek in to ustrezno upoštevati pri načrtovanju rekonstrukcij in gradenj v poplavah uničenih mostov.

Zaradi nenormalno velike količine padavin je pretok hudourniških rek v tokratnih poplavah presegel količine, ki so bile določene s hidravličnimi študijami, posledica pa je veliko podrtih mostov. Pretoki hudourniških rek so namreč ponekod presegli stoletne vode, ki so določale dimenzije rečnega korita in pretočnih odprtin mostov, je pojasnil Marjan Pipenbaher.

Ocenil je, da so bila dodatna velika težava podrta drevesa in ostalo vejevje, ki ga je odnašala voda, in so se nakopičila v območju vmesnih podpor in pod voziščne konstrukcije, tako da je bil pretok še dodatno bistveno zmanjšan.

Stebri zmanjšujejo prepustnost pretoka

Pri načrtovanju in gradnji novih mostov preko hudourniških rek se bo treba po njegovem mnenju v kar največji možni meri izogibati gradnji stebrov v koritih rek. "Ta gradnja bo sicer nekoliko dražja, vendar se bodo tveganja glede zmanjševanja propustnosti pretoka in porušitev bistveno zmanjšala," je prepričan.

Dejal je, da sanacija manjših mostov z razponi do 10 metrov traja od 14 dni do tri mesece, pri mostovih preko hudourniških rek v dolžini med 30 do 100 metrov, kamor se uvršča večina slovenskih mostov preko rek, pa sanacija do vzpostavitve prevoznosti - odvisno od obsega poškodb - traja od enega do šest mesecev. "Nekatere mostove pa bo treba porušiti in zgraditi na novo," je dejal Pipenbaher.

Ponekod sprva le provizorični mostovi

Verjame, da bo sanacija in rekonstrukcija poškodovanih mostov opravljena kakovostno. "Mogoče bo treba zaradi nujne vzpostavitve povezav začasno postaviti nekaj provizoričnih mostov, ki pa se bodo kasneje nadomestili s kakovostno grajenimi mostovi," je navedel.

Pipenbaher je prepričan, da imamo v Sloveniji dovolj projektantov in izvajalcev gradnje mostov. Opozarja pa, da bo treba tokrat združiti celotno gradbeno stroko, prihaja pa tudi pomoč iz tujine, predvsem gradbena mehanizacija in hitro postavljivi montažni mostovi.

Prioriteta je za Pipenbaherja jasna. Poplave so imele katastrofalni značaj, nujno je hitro vzpostaviti prekinjene prometne povezave in ljudem čim prej omogočiti kolikor toliko normalno življenje, je dejal.