Mostova, ki ju je v Turčiji projektiral Pipenbaher, sta v potresu ostala nepoškodovana

"Eno je projekt, drugič, ali so projektanti dosledno spoštovali predpise, drugo pa je potem gradnja, se pravi, koliko je ta gradnja v resnici kakovostna in ali je izvedena v skladu s projektno dokumentacijo. Treba je tudi povedati, da so bili pospeški temeljnih tal v tem potresu bistveno višji, tam od 30 do 40 odstotkov višji, kot so definirani v skladu z zdajšnjimi turškimi predpisi," je pojasnil Pipenbaher.

Zaradi malomarnosti že prve aretacije

Turške oblasti so že aretirale nekatere osumljene, ki so bili odgovorni za gradbena dela na prizadetem območju, in jim očitajo malomarnost. Turčija ima sicer stroga pravila za gradnjo na potresnem območju, a ta večinoma veljajo le na papirju. Pipenbaher pozna območje in pravi, da je gradnja na nizki gradbeniški ravni, ogromno objektov pa je bilo zgrajenih že pred sprejetim pravilnikom za gradnjo na potresnem območju.

"Pri objektih je pomembno, da so pravilno temeljeni," pojasnjuje Marjan Pipenbaher. Foto: Reuters

Temeljno vodilo Pipenbaherja pri projektiranju je bila potresna stabilnost mostov. "Ko se zgodijo veliki pomiki, stebri popokajo in potem etaža dobesedno pade na drugo etažo, tako kot sta se zrušila dvojčka v New Yorku. In to je najhuje, ker tega pravzaprav nihče ne more preživeti, plošča pade na ploščo in te stisne," je povedal in dodal, da je pomembno, da so objekti pravilno temeljeni.

"Tla so se zapeljala levo za od 40 do 50 centimetrov in v naslednji sekundi in pol desno za več kot en meter. To so ogromni pospeški in stavbe oziroma objekti bi to morali zdržati. Po drugi strani lahko vidite posnetke avtocest, kjer so se zgodili pomiki tal. Avtocesto je zamaknilo za tri metre in pol. Za take stvari pa niti ceste niti mostovi ne morejo biti dimenzionirani, ker bi bili potem neskončno dragi," je še dodal slovenski inženir.