V novomeški Irči vasi bodo danes zvečer uradno odprli novozgrajeni most oz. rečno brv prek Krke za pešce in kolesarje. Naložbo, ki je skupaj z davkom stala nekaj manj kot 2,8 milijona evrov, sta s skupaj z nekaj manj kot 880 tisoč evri podprla Evropski kohezijski sklad in država. Preostanek potrebnih sredstev je zagotovila Mestna občina Novo mesto.

Po občinskih podatkih gre za 120-metrski most, ki je z minimalnim posegom v naravo povezal rečna bregova Krke in hkrati pomembna mestna predela: eno največjih stanovanjskih sosesk na Drski in Brodu na desnem rečnem bregu ter razvijajoče se bršljinsko zaledje s Češčo vasjo, Podbreznikom in Olimpijskim centrom Novo mesto na levem.

Most se ob rednem vodostaju dviguje približno 11 metrov nad gladino Krke in jo premošča v enem zamahu, kar je sicer posledica tehnologije prednapete armirano-betonske konstrukcije, sestavljene iz 46 elementov. Foto: STA

"Njegova arhitekturna zasnova je edinstvena v radiju 500 kilometrov," so še opozorili na novomeški občini.

Pipenbaher: To bo novost na Slovenskem

Najnižja točka mostu je približno štiri metre nad gladino stoletnih voda. Most so zasnovali v podjetjih Ponting inženirski biro in Pipenbaher inženirji.

Njun direktor Marjan Pipenbaher je ob podpisu projektantske pogodbe opozoril, da bo brv v Irči vasi "konstrukcijsko zelo inventivna" in bo kot taka novost na Slovenskem. Pristavil je, da bodo po podobni zasnovi gradili tudi vzporedni most za pešce in kolesarje na novomeški vzhodni obvoznici v Ločni. Pri načrtovanju obeh pa so skušali čim manj posegati v Krkino naravno okolje.

Novomeščani so z brvjo v Irči vasi obnovili nekdanjo oz. zgodovinsko povezavo Krkinih bregov na tem mestu. Streljaj proti rečnemu toku od mesta nove brvi je namreč do pred več kot pol stoletja Krko prečil rečni brod. Po njem je dobila ime tudi sosednja vas Brod. Foto: STA

Krko v Novem mestu preči skupno osem mostov.

Novozgrajeni most v Irči vasi in novozgrajena podobna brv med Loko in Kandijo, ki še čaka uporabno dovoljenje, se tako pridružujeta železniškemu, šmihelskemu, kandijskemu, ragovskemu in ločenskemu mostu ter mostni brvi na Loki. Foto: STA

Brv v Irči vasi in brv Loka–Kandija je torej zasnoval priznani projektant Pipenbaher. Tema mostovoma naj bi se v Novem mestu v prihodnjih letih pridružile še štiri njegove mostne konstrukcije: ločena mostova za motorni promet in pešce oz. kolesarje na načrtovani novomeški vzhodni obvoznici in hkrati prvem delu južnega kraka ceste tretje razvojne osi v Ločni in podobna ločena mostova na načrtovani mestni zahodni obvoznici v Srebrničah.

V Novem mestu naj bi stalo skupno šest Pipenbaherjevih stvaritev. Foto: STA