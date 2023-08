Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voda je zrušila del mostu čez Kamniško Bistrico na cesti med Stahovico in Kamnikom. S posnetka je razvidno, da je bil v trenutku zrušenja na mostu tudi avtomobil.

Zaradi poplav so številne ceste na Severno primorskem, Gorenjskem Koroškem, Štajerskem in v Osrednji Sloveniji zaprte. Razmere se ves čas spreminjajo in poplavljajo nova območja.

Trenutno je zaradi poplav in številnih zaprtih cest promet na gorenjski avtocesti med Kranjem in priključkom Ljubljana Brod dovoljen tudi za vozila brez vinjete.

Na avtocestah vozite previdno, zaradi večjih količin vode na vozišču je ponekod omejena hitrost.

Železniški promet med Jesenicami in Ljubljano je prekinjen.