Močne padavine so ponoči povzročile poplave in sprožile več zemeljskih plazov tudi na avstrijskem Koroškem, poroča avstrijska nacionalna televizija ORF na svojih spletnih straneh. Najhuje je v občinah Pliberk in Šentpavel v Labotski dolini, kjer je civilna zaščita sprožila preplah pred poplavami, položaj pa je napet tudi na območju Železne Kaple.

Kot je povedal župan kraja Šent Jurij v Labotu Stefan Salzmann, se soočajo s stoletnimi poplavami. Za zdaj zadrževalnik še drži, je pa ogroženost vasi in prebivalcev velika, je opozoril. Evakuirati so morali prebivalce štirih hiš. Na območju je treba tudi prekuhavati vodo.

Oblasti so prebivalce pozvale, naj ne zapuščajo svojih hiš, v primeru ogroženosti pa naj na pomoč pokličejo gasilce.

Železna Kapla popolnoma odrezana

Občina Železna Kapla - Bela je po poročanju ORF popolnoma odrezana od sveta. Tamkajšnja županja Elisabeth Lobnig je povedala, da so lokalni vodotoki začeli prestopati bregove okoli pol štirih zjutraj. Sprožilo se je tudi veliko zemeljskih plazov in dežurne ekipe se trudijo zavarovati območje ter omejiti škodo.

Civilna zaščita je sicer tudi prebivalce tega območja pozvala, naj ne zapuščajo domov. Pozvali so jih tudi, naj se pripravijo za umik v višja nadstropja in naj ne hodijo v kleti. Vsekakor pa naj se ne odpravljajo na ceste, če to res ni nujno potrebno.

Zaradi zemeljskega plazu je zaprta cesta v Rožu, zaradi poplav pa več drugih cest na območju Velikovca.

Zaprte so tudi ceste proti Sloveniji preko prelazov Jezersko in Ljubelj, pot proti Sloveniji je iz avstrijske Koroške mogoča samo skozi predor Karavanke, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

O poplavljenih kleteh in cestah poročajo tudi iz avstrijske Štajerske. Zlasti sta prizadeta območje Lipnice ter jugovzhod dežele.

Razmere se še ne umirjajo

Meteorologi so namerili, da je na prelazu Ljubelj v današnji noči do 6. ure zjutraj padlo 162 litrov dežja na kvadratni meter. V Borovljah so namerili 124 litrov padavin na kvadratni meter, v Železni Kapli 116 litrov, v Velikovcu pa 80 litrov.

Toda nevarnosti še ni konec. Trenutno so se razmere po poročanju ORF sicer nekoliko umirile, ampak že popoldne oz. proti večeru naj bi se padavine znova okrepile. V Karavankah bi lahko zapadlo še dodatnih sto litrov na kvadratni meter.

Zaradi nevarnosti poplav Avstrijci napovedujejo tudi praznjenje akumulacijskih jezer na Dravi, kar bo najverjetneje povzročalo težave tudi v Sloveniji.