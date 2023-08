Policija svari: Bodite pozorni na sumljive osebe

"Na prizadeta območja smo poslali vse razpoložljive kadre in vlagamo veliko truda v zavarovanje premoženja ljudi, ki so že tako utrpeli škodo zaradi poplav. Za zdaj prijav tatvin na teh območjih nismo prejeli, vendar bomo dosedanji način dela nadaljevali in tako izvedli vse ukrepe, da zagotovimo varnost," so sporočili s policije. Domačini in možje v modrem so namreč na prizadetih območjih zaznali osebe, za katere se poraja sum, da bodo tam izvajale kazniva dejanja.

Ob nedavnih katastrofalnih poplavah, ki so prizadele velik del Slovenije, so na policiji pripravili priporočila, kako skrbeti za varnost po poplavah, saj je za temi ostalo zapuščenih veliko objektov, ki so jih bili lastniki primorani zapustiti, ob tem pa je veliko premoženja ostalo nezavarovanega. V takšnih razmerah priložnost radi izkoristijo tatovi.

Enote slovenske policije so zato okrepile prisotnost na prizadetih območjih.

Ob tem se na policiji zahvaljujejo občanom in drugim intervencijskim službam, ki so v teh dneh prav tako pomagali pri zagotavljanju varnosti in policijo obveščali o pojavu sumljivih oseb.

Če opazite sumljive osebe, o tem obvestite policijo

Kot so poudarili v ponedeljek, so za zdaj prejeli le eno prijavo tatvine na od poplav prizadetem območju, a bodo storili vse, da zagotovijo varnost premoženja ljudi. Ob tem pozivajo ljudi, naj takoj obvestijo policijo na številko 113, če bi opazili osebe, ki vzbujajo sum, da bi si lahko protipravno prilaščale predmete.

Policija sicer še naprej usklajeno deluje z enotami reševanja in štabi civilne zaščite, pomaga občanom pri odpravljanju posledic ujme, nadzoruje prizadeta območja in varuje premoženje, njihove kontrole pa so usmerjene k zaznavanju sumljivih oseb. Poleg tega skrbi tudi za zapore nevarnih odsekov cest, pomaga tujcem, ki pogosto niso seznanjeni z zaporami, ter opravlja druge naloge s ciljem zavarovanja življenja in premoženja ljudi.