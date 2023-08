Nova žrtev poplav: na Dolenjskem v reki našli utopljenca

Gasilci PGD Mirna Peč so pri prenosu trupla do reševalnega vozila pomagali reševalcem NMP Novo mesto, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Gre za šesto žrtev uničujočih poplav. V nedeljo smo poročali o smrti moškega, ki je med odpravljanjem posledic poplav padel v jamo z odprtim jaškom in na kraju umrl.