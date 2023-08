Poplave terjale novo življenje: moški padel v jamo z odprtim jaškom in na kraju umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mostah pri Komendi se je pri odpravljanju posledic poplav smrtno ponesrečil moški. Padel je v jamo z odprtim jaškom in na kraju nesreče umrl, poroča Kamnik.info.

Urgentne službe so nekaj po 11. uri dopoldne posredovale na območju Most pri Komendi, kjer so v jami greznice našli mrtvega moškega. Po podatkih PU Ljubljana je oseba pri opravljanju del, predvidoma odpravljanju posledic poplav, padla v jamo z odprtim jaškom.

“Smrt osebe ni bila posledica kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo,” so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.