Družba Lek je v soboto na svoji spletni strani objavila, da v obratu na Prevaljah zaradi izrednih razmer začetek proizvodnje zamikajo vsaj za en dan. "Več informacij glede začetka proizvodnje bo znanih v ponedeljek, ko bodo vse sodelavce pravočasno obvestili prek javnih medijev, če do takrat povezave z omrežjem še ne bodo vzpostavljene. Vse zaposlene hkrati prosijo, da se, če imajo to možnost, povežejo s svojim vodjem," so zapisali.

Nekatera podjetja, ki so jih prizadele poplave ali imajo delavce s prizadetih območij, za prihodnje dni prilagajajo proizvodnjo. Tab Mežica delavce poziva, naj ne hodijo na delo, družba Tesnila GK s Prevalj bo kolektivni dopust podaljšala do torka, v Gorenju in skupini Sij delavce pozivajo, naj sporočijo, ali lahko pridejo na delo.

Tovarna akumulatorskih baterij Tab Mežica je v objavi na svoji spletni strani delavce pozvala, naj zaradi izrednih razmer do nadaljnjega ne hodijo na delo. Dodala je, da bodo vsi zaposleni pravočasno obveščeni, kdaj bo spet varno in primerno, da pridejo v posamezne proizvodne obrate.

V družbi Sij Metal Ravne bodo, če bodo razmere to dopuščale, predvidoma v začetku tedna postopoma zagnali proizvodnjo, je poročal spletni portal Koroške novice. Ker zaradi motenj in nedelovanja mobilnega omrežja in interneta vodje ne morejo doseči vseh zaposlenih, jih prosijo, da sami poskusijo vzpostaviti stik s svojim vodjem ali direktorjem proizvodnega programa prek delujočega načina komuniciranja.

Sij Ravne Systems zaposlene prosijo, naj vzpostavijo stik z vodji

Enako bodo postopoma z zagonom proizvodnje v ponedeljek začeli v družbi Sij Ravne Systems, kjer zaposlene prav tako prosijo, naj skušajo vzpostaviti stik z vodji. Na jutranjih zborih delavcev ob 6. uri bodo preverili prisotnost zaposlenih in skladno s prisotnostjo sprejeli odločitve o organizaciji dela. Tudi v družbi Sij ZIP center zaposlene, s katerimi vodje niso stopili v stik, prosijo, naj se oglasijo.

V skupini Sij sicer sodelavce pozivajo, naj, če ne morejo varno priti na delo, ostanejo na varnem, o tem obvestijo vodje ter poskrbijo za varnost sebe in svojih najbližjih, so še zapisali.

V krajih, kjer teče reka Meža, je ta povzročila popolno opustošenje, eni od takih so Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem. Foto: STA

Podjetje Tesnila GK s Prevalj bo zaradi izrednih razmer začetek proizvodnje po kolektivnem dopustu, ki je bil predviden za ponedeljek, zamika za en dan. Zaposlene prosijo, naj nadrejenim sporočijo, kakšno je stanje pri njih in ali potrebujejo kakršnokoli pomoč, so objavili na družbenem omrežju Facebook.

V Gorenju pa je v ponedeljek zagonski dan po kolektivnem dopustu, proizvodnjo začenja okoli 40 odstotkov delavcev, vse aktivnosti bodo potekale po ustaljenem urniku, dogovorjenem pred dopustom, so danes sporočili iz družbe.

"V industrijskem parku Hisense Europe v Velenju ob tokratnih poplavah na srečo nismo imeli škode, zato v torek lahko začnemo redno proizvodnjo," so navedli.

Zaposlene, ki so na delo razporejeni za ponedeljek, pozivajo, naj pridejo v službo, če je to mogoče. Če pa to zaradi prekinjenih prometnih povezav ni mogoče ali če so doma utrpeli hujšo škodo ob poplavah, naj to še danes po telefonu sporočijo svojemu nadrejenemu in naj se ne izpostavljajo nevarnosti.

Gospodarska zbornica: Na prizadetih območjih praktično ni podjetja, ki ne bi utrpelo škode

V Gorenju dodajajo, da vodje že sami kontaktirajo zaposlene z območij, ki so bila najbolj na udaru. Po prvih informacijah je med štiri in pet odstotkov zaposlenih, ki ne bodo mogli na delo.

"V Hisense Europe bodo skozi ustaljene mehanizme, ki smo jih uporabili že ob naravni nesreči 2012, sproti spremljali situacijo in skupaj s sindikatom tudi storili vse, da svoje zaposlene v težki situaciji podpremo in jim pomagamo," so zapisali.

Ujme so prizadele številna podjetja, po oceni Gospodarske zbornice Slovenije na prizadetih območjih praktično ni podjetja, ki ne bi utrpelo škode. V petek je v celoti poplavilo BSH Nazarje, po neuradnih informacijah so med bolj prizadetimi tudi KLS Ljubno, podjetje Podkrižnik, Kovinoplastika Benda, Cinkarna Celje v Mozirju in Lotrič Meroslovje v Selcah.