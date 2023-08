Luče so bile vse do nedelje popolnoma odrezane od sveta.

Foto: Neurje.si/Damir Nisic

Policist iz Gorske policijske enote je po opravljeni intervenciji, ko je prišel na območje z mobilnim signalom, poklical svojce družine v Belgijo in jim posredoval informacijo o stanju njihovih svojcev.

Na listek napisano sporočilo, ki ga je policist predal naprej, se je glasilo: "Ko bo mogoče komunicirati, prosim obvestite naše svojce, da je z nami vse v redu in da ne moremo pripotovati domov."

Zaradi obilnega dežja je Savinja tam namreč prestopila bregove in zalila hiše, nekateri pa so se reševali tako, da so splezali na streho. Številni so ostali tudi brez mobilnega signala.